Принц Джордж уже догнал ростом свою маму принцессу Кейт: поклонники обсуждают их новое фото

Принцесса Кейт и принц Джордж / © Associated Press

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В видеоролике, опубликованном в субботу Кенсингтонским дворцом в аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram, мать и сын почтили День вооруженных сил, вспоминая время, проведенное с Мемориальным отрядом Битвы за Британию на базе ВВС Конингсби.

44-летняя Кейт и 12-летний Джордж по очереди сидели в кабинах различных исторических военных самолетов во время своего визита на базу Королевских ВВС.

Принцесса Кейт и принц Джордж на авиабазе / © Instagram принца и принцессы Уэльских

И хотя принц Джордж уже выглядел совсем взрослым, изучая необыкновенную историю этих самолетов, фотография, на которой он стоит рядом со своей матерью, еще раз подчеркнула, насколько он вырос, поскольку он, казалось, стал почти ее роста.

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«Узнать об удивительной истории этих самолетов и познакомиться с пилотами и инженерами, которые поддерживают их наследие. Мощное напоминание о мужестве, мастерстве и преданности тех, кто служил, как в прошлом, так и в настоящем», — гласила подпись к посту. «Спасибо всем тем, кто служил и продолжает служить».

Принц Джордж и принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, недавно королевский дворец сообщил, что принц Джордж отправиться в сентябре на учебу в Итон – колледж для мальчиков, в котором учился его отец Уильям и его дядя Гарри.

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