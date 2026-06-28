Принц Джордж уже наздогнав за зростом свою маму принцесу Кейт: шанувальники обговорюють їхнє нове фото

Принцеса Кейт та принц Джордж / © Associated Press

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У відеоролику, опублікованому в суботу Кенсінгтонським палацом в акаунті принца та принцеси Уельських у Instagram, мати та син вшанували День збройних сил, згадуючи час, проведений із Меморіальним загоном Битви за Британію на базі ВПС Конінгсбі.

44-річна Кейт та 12-річний Джордж по черзі сиділи в кабінах різних історичних військових літаків під час свого візиту на базу Королівських ВПС.

Принцесса Кейт и принц Джордж на авиабазе / © Instagram принца і принцеси Уельских

І хоча принц Джордж вже мав зовсім дорослий вигляд, вивчаючи незвичайну історію цих літаків, фотографія, на якій він стоїть поряд зі своєю матір'ю, ще раз підкреслила, наскільки він виріс, оскільки він, здавалося, став майже її зросту.

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«Дізнатися про дивовижну історію цих літаків та познайомитися з пілотами та інженерами, які підтримують їхню спадщину. Могутнє нагадування про мужність, майстерність і відданість тих, хто служив, як у минулому, так і в теперішньому», - йдеться в підписі до посту. «Дякую всім тим, хто служив і продовжує служити».

Принц Джордж та принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, нещодавно королівський палац повідомив, що принц Джордж вирушить у вересні на навчання до Ітона – коледж для хлопчиків, у якому навчався його батько Вільям та його дядько Гаррі.

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