Княгиня Шарлін у гарній сукні без рукавів і туфлях-човниках сходила з чоловіком-князем на виставку

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

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На ознаменування 50-річчя Раможської угоди, князь Альбер II та княгиня Шарлін відкрили виставку «Зберігаючи Середземномор'я”.

Ця виставка, підготовлена Виконавчим секретаріатом Раможської угоди та Національним архівом Монако за підтримки Архіву Княжого палацу та Аудіовізуального інституту Монако, розповідає про півстолітнє зразкове співробітництво між Монако, Францією та Італією у справі захисту Середземномор'я.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

З цієї нагоди Їхні Високості також анулювали пам'ятну поштову марку, випущену на честь п'ятдесятих роковин угоди, символічно відзначаючи цю історичну віху.

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На основі архівних документів, фотографій і свідчень, що раніше не публікувалися, виставка висвітлює історію, досягнення та перспективи цієї новаторської угоди, що зародилася завдяки баченню князя Реньє III і дія якої триває сьогодні під керівництвом його сина князя Альбера II.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін з'явилася на заході в сукні без рукавів від Beulah London з перлинними ґудзиками і поясом на талії, взула бежеві шкіряні туфлі-човники з відкритою п'ятою від Gianvito Rossi, її волосся було зібране в зачіску, а макіяж на обличчі дуже легкий.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Нещодавно, нагадаємо, княгиня Шарлін демонструвала образ у сукні від Max Mara кольору слонової кістки, коли відвідувала разом із чоловіком та дітьми святковий захід у Монако.

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