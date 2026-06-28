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Княгиня Шарлин в красивом платье без рукавов и туфлях-лодочках сходила с мужем-князем на выставку
Княжеская чета Монако посетила новое мероприятие и поделилась снимками в Instagram.
В ознаменование 50-летия Раможского соглашения, князь Альбер II и княгиня Шарлин открыли выставку «Сохраняя Средиземноморье.
Эта выставка, подготовленная Исполнительным секретариатом Раможского соглашения и Национальным архивом Монако при поддержке Архива Княжеского дворца и Аудиовизуального института Монако, рассказывает о полувековом образцовом сотрудничестве между Монако, Францией и Италией в деле защиты Средиземноморья.
По этому случаю Их Высочества также аннулировали памятную почтовую марку, выпущенную в честь пятидесятой годовщины соглашения, символически отмечая эту историческую веху.
На основе архивных документов, фотографий и ранее не публиковавшихся свидетельств выставка освещает историю, достижения и перспективы этого новаторского соглашения, зародившегося благодаря видению князя Ренье III и действие которого продолжается сегодня под руководством его сына князя Альбера II.
Княгиня Шарлин появилась на мероприятии в платье без рукавов от Beulah London с жемчужными пуговицами и поясом на талии, обула бежевые кожаные туфли-лодочки с открытой пяткой от Gianvito Rossi, ее волосы были собраны в прическу, макияж на лице совсем легкий, а в ушах жемчужные серьги-гвоздики.
Недавно, напомним, княгиня Шарлин демонстрировала образ в платье от Max Mara цвета слоновой кости, когда посещала вместе с мужем и детьми праздничное мероприятие в Монако.