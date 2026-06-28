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Даша Квиткова вышла замуж за футболиста Бражка и показала фото с роскошной свадьбы под открытым небом
Блогерша показала, какой была ее свадьба со спортсменом.
Украинская блогерша Даша Квиткова вышла замуж за футболиста киевского «Динамо» Владимира Бражко.
Радостную новость влюбленные объявили в Instagram в совместном посте. В частности, пара подтвердила, что теперь официально муж и жена.
Конечно же, они показали, какой была их свадьба. Даша Квиткова и Владимир Бражко праздновали особенный день под открытым небом. Блогерша выбрала довольно сдержанное кружевное платье и фату, а футболист надел черный костюм и рубашку с бабочкой.
На свадьбе Даши и Владимира была большая атласная арка, где они фотографировались, разрезали торт. Также там транслировались их совместные видео. Кроме того, был и стенд, где содержались их имена с сердечками.
Локация была украшена цветами и зажженными свечами, что придавало особенную атмосферу. Влюбленные мило танцевали, поцелуями демонстрировали свои чувства друг к другу и наслаждались моментом.
Отметим, для Владимира Бражко этот брак стал первым. Тем временем Даша Квиткова уже во второй раз пошла под венец. Ее первым мужем был шоумен Никита Добрынин, от которого она родила сына Льва.
Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко объявила, что выходит замуж во второй раз. Возлюбленный артистки — манекенщик Юрий Савранский — сделал ей предложение.