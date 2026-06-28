ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

РФ посреди дня сбросила авиабомбы на жилые дома областного центра: ребенок — в тяжелом состоянии

В регионе идет воздушная тревога, так как существует угроза ударных беспилотников по Запорожской области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

В результате атаки России по Запорожье выросло количество пострадавших. По состоянию на обед известно о восьми раненых, среди них двое детей — 5-летний мальчик в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Уже 8 раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Среди них двое детей, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии», — написал чиновник.

Он предупредил, что в регионе идет воздушная тревога, потому что существует угроза ударных беспилотников по Запорожской области.

Ранее в Воздушных силах сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область, а также Донбасс и Харьковщину.

Атака на Запорожье — что известно

Утром в Запорожье раздались взрывы. Власти сообщили о вражеской атаке на жилые дома. Россия атакует Запорожье управляемыми авиабомбами, однако сразу сообщал о ракетах.

Также взрывы прогремели в Харькове, а именно в Киевском районе города. Вражеский дрон попал в многоэтажку. 59-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie