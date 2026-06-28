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РФ посреди дня сбросила авиабомбы на жилые дома областного центра: ребенок — в тяжелом состоянии
В регионе идет воздушная тревога, так как существует угроза ударных беспилотников по Запорожской области.
В результате атаки России по Запорожье выросло количество пострадавших. По состоянию на обед известно о восьми раненых, среди них двое детей — 5-летний мальчик в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Уже 8 раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Среди них двое детей, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии», — написал чиновник.
Он предупредил, что в регионе идет воздушная тревога, потому что существует угроза ударных беспилотников по Запорожской области.
Ранее в Воздушных силах сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область, а также Донбасс и Харьковщину.
Атака на Запорожье — что известно
Утром в Запорожье раздались взрывы. Власти сообщили о вражеской атаке на жилые дома. Россия атакует Запорожье управляемыми авиабомбами, однако сразу сообщал о ракетах.
Также взрывы прогремели в Харькове, а именно в Киевском районе города. Вражеский дрон попал в многоэтажку. 59-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.