Удар РФ на Запорожье

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Утром 28 июня в Запорожье прогремели взрывы. Россия нанесла удар авиабомбами (КАБ) по городу. Из-за атаки возникли пожары и разрушения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, по состоянию на 11:00 известно по меньшей мере о трех раненых людях, среди которых ребенок.

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«Россияне воскресным утром ударили по областному центру. Известно о разрушении и пожаре. Ранены мужчина и женщина», — написал чиновник.

Впоследствии добавил, что в результате российского удара по областному центру ранения получил ребенок.

По его словам, Россия атакует Запорожье управляемыми авиабомбами, однако сразу сообщал о ракетах.

Взрывы в городе раздались в 10:29. Тогда власти сообщили об атаке врага. Перед этим глава ОВА предупреждал об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.

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По данным воздушных сил, россияне продолжают атаковать город. Воздушная тревога раздается в области более 3 часов.

Атака России по Украине — последние новости

Россия наносит удары по Украине. Ночью атаковала Киев баллистическими ракетами, выпущенными из Брянской области. Из-за удара в Дарницком районе возникли пожары в результате атаки, есть пострадавшие.

А утром взрывы прогремели в Харькове. Под прицелом находился Киевский район города. Вражеский дрон попал в многоэтажку. 59-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

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