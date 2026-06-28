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Россия атакует авиабомбами большой город: есть разрушения — первые подробности (видео)
Россия атакует Запорожье управляемыми авиабомбами: трое пострадавших, среди которых ребенок.
Утром 28 июня в Запорожье прогремели взрывы. Россия нанесла удар авиабомбами (КАБ) по городу. Из-за атаки возникли пожары и разрушения.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, по состоянию на 11:00 известно по меньшей мере о трех раненых людях, среди которых ребенок.
«Россияне воскресным утром ударили по областному центру. Известно о разрушении и пожаре. Ранены мужчина и женщина», — написал чиновник.
Впоследствии добавил, что в результате российского удара по областному центру ранения получил ребенок.
По его словам, Россия атакует Запорожье управляемыми авиабомбами, однако сразу сообщал о ракетах.
Взрывы в городе раздались в 10:29. Тогда власти сообщили об атаке врага. Перед этим глава ОВА предупреждал об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.
По данным воздушных сил, россияне продолжают атаковать город. Воздушная тревога раздается в области более 3 часов.
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