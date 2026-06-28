Новая эра объёма: почему пластические хирурги заменяют филлеры на жир и биостимуляторы

почему пластические хирурги заменяют филлеры на жир и биостимуляторы / © Credits

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Современная косметология всё больше отходит от временных решений в пользу методов, основанных на использовании собственных ресурсов организма. Именно поэтому внимание специалистов смещается с традиционных филлеров на сочетание двух инъекционных подходов: биостимуляторов и инъекционного жира, об этом пишет издание NewBeauty.

Биостимуляторы — это не просто «наполнители». Они запускают в организме процессы восстановления, стимулируют выработку коллагена, жира и даже мышечной ткани.

Инъекционный жир, в свою очередь, — это натуральная альтернатива синтетическим филлерам. Он создается на основе донорской жировой ткани и позволяет восстанавливать утраченные объемы без традиционного хирургического забора жира. Все больше пациентов выбирают именно этот подход из-за его естественности и потенциальной долговечности.

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Как действует инъекционный жир

Сама концепция инъекционного жира претерпела изменения за последние годы, и сегодня существует несколько основных подходов.

Первый вариант был построен по принципу «каркаса». Это структура из донорской жировой ткани, которую организм постепенно заполняет собственным жиром. Результат зависел от индивидуальной реакции организма, поэтому предсказать его было сложно, и врачи часто действовали осторожно, ожидая, как именно проявится эффект.

Следующее поколение решений сочетает в себе жир и каркасную основу. В такой формуле жировой компонент составляет примерно 60%, а опорная структура — 40%. Это позволяет увидеть результат сразу, а со временем сохранить его благодаря регенерации тканей, даже если часть жира естественным образом рассасывается.

Новейший подход максимально приближен к «живому» жиру. Здесь преобладает натуральная жировая ткань с минимальной обработкой, а небольшая доля матрикса помогает закрепить результат. Такая формула работает почти как пересадка собственного жира с дополнительной стабилизацией эффекта.

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Сочетание с биостимуляторами меняет правила игры

Главная инновация — не отдельные процедуры, а их сочетание. Инъекционный жир придает мгновенный объем, а биостимуляторы запускают длительный процесс восстановления тканей. Вместе они действуют в двух временных плоскостях: один формирует контуры «здесь и сейчас», другой поддерживает организм в процессе выработки коллагена и структурного обновления.

В более совершенных вариантах жировой компонент дополнительно содержит клетки, участвующие в регенерации тканей. В результате процесс восстановления становится многоуровневым и более стабильным.

Где применяется эта методика

Комбинация инъекционного жира и биостимуляторов используется не только для лица. Её применяют для восстановления объёма рук, ягодиц и тела в целом.

Отдельное направление — моделирование контуров тела. Здесь используется техника, предполагающая введение жира вместе с биостимуляторами непосредственно в глубокие ткани, иногда даже в мышечные структуры. Это позволяет создавать более четкие «скульптурные» формы.

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Для более обширных зон, таких как ягодицы, бедра или бедренно-тазовая область, применяется комбинированный подход: сначала создают глубокую основу с помощью биостимулятора, а затем вводят инъекционный жир для придания объема.

В то же время для деликатных зон, таких как виски, область под глазами, щеки, губы, мочки ушей и линия челюсти, часто достаточно лишь инъекционного жира. Со временем он интегрируется в ткани, обеспечивая естественный и стабильный результат благодаря развитию кровоснабжения.

Актуальность метода после похудения

Особое внимание врачи уделяют пациентам, проходящим медикаментозное похудение. Хотя такие препараты помогают снизить вес, они могут сопровождаться побочными эстетическими изменениями, например, потерей мышечной массы, уменьшением подкожного жира, снижением эластичности кожи и даже выпадением волос.

В результате возникает характерная внешняя трансформация, при которой лицо и тело приобретают истощённый вид из-за потери объёма.

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Некоторые специалисты используют инъекционный жир и биостимуляторы в качестве поддержки в ходе этого процесса, чтобы помочь сохранить гармоничные черты лица и мотивацию пациента. В то же время другие приступают к этому этапу только после стабилизации веса, когда организм уже завершил основные изменения. Часто комбинируются различные техники: например, для больших зон — структурная поддержка и объём, для мелких — естественное восстановление жировой ткани.

Восстановление и реалистичные ожидания

Период восстановления после таких процедур, как правило, минимален. Возможны легкие отеки или синяки, которые проходят через несколько дней. Окончательный результат формируется постепенно: часть жира может естественным образом уменьшиться, в то время как биостимуляторы продолжают действовать ещё несколько месяцев, стимулируя выработку коллагена. Полная стабилизация обычно занимает от трёх до шести месяцев.

Эффект считается длительным, но не «раз и навсегда». Время от времени могут потребоваться корректировки, однако базовый результат сохраняется и не возвращается к исходному состоянию.

В то же время существуют противопоказания, например, активные инфекции, обострение хронических или аутоиммунных заболеваний, прохождение химио- или лучевой терапии, а также беременность. В остальных случаях возможность проведения процедур определяется индивидуально.

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