Дермапланинг / © Credits

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Соцсети давно превратили дермапланинг в один из самых популярных уходовых ритуалов. Короткие видео демонстрируют, как за несколько минут с кожи исчезает легкий пушок, а лицо становится гладким и сияющим.

Несмотря на сложное название, сама процедура довольно проста. Дермапланинг — это механическое удаление тонких волосков и отмерших клеток кожи с помощью специального лезвия. По сути, как объясняет издание The New York Times, это усовершенствованная версия обычного бритья лица.

Однако за популярностью процедуры стоят не только эстетические причины. Правильно выполненный дермапланинг может улучшить внешний вид кожи и сделать уход более эффективным.

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Что происходит с кожей после процедуры после процедуры

Во время дермапланинга с поверхности кожи удаляются не только мелкие волоски, но и слой отмерших клеток.

Именно эти клетки часто становятся причиной тусклого цвета лица, неровного рельефа и ощущения сухости. Кроме того, они могут накапливаться вместе с остатками себума и загрязнениями, и способствовать закупориванию пор.

После процедуры кожа обычно выглядит более свежей, гладкой и сияющей. Бонусом становится и то, что косметические средства лучше проникают в кожу, а тональные продукты ложатся ровнее и естественнее.

Еще один популярный миф, который дерматологи давно опровергли, что после дермапланинга волосы начинают расти гуще, темнее или жестче. На самом деле структура волоса не меняется. Просто после срезания кончик становится ровным, поэтому волосы, которые отрастают, могут казаться немного плотнее на ощупь.

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Можно ли делать дермапланинг дома

Именно здесь мнения специалистов становятся более сдержанными.

В клиниках и косметологических кабинетах используют стерильные профессиональные лезвия, тогда как домашние инструменты обычно не такие острые. Из-за этого возникает соблазн сильнее нажимать на кожу, а это повышает риск раздражения, царапин и микротравм.

Кроме того, многие используют одно и то же лезвие несколько раз подряд. Это не только снижает эффективность процедуры, но и увеличивает риск попадания бактерий на кожу. Небольшие порезы или раздражение могут возникнуть даже в кабинете специалиста, но при домашнем выполнении такая вероятность выше.

Особенно осторожными стоит быть людям с чувствительной кожей, экземой, розацеа или активными высыпаниями. В таких случаях процедура может усилить воспаление и раздражение.

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Как сделать процедуру максимально безопасной

Если вы все же решили попробовать дермапланинг дома, рекомендуется придерживаться нескольких важных правил.

Перед процедурой кожу необходимо тщательно очистить от косметики и загрязнений. Для дополнительной защиты можно нанести легкое масло или специальное смягчающее средство.

За несколько дней до дермапланинга стоит отказаться от кислотных пилингов, скрабов, ретинола и других активных компонентов, которые могут сделать кожу более чувствительной.

Во время процедуры кожу следует слегка натягивать, а лезвие проводить очень деликатно и не повторяйте движение по одному участку более двух-трех раз.

После завершения важно нанести увлажняющий крем без ароматизаторов и обязательно использовать солнцезащитное средство.

Также в течение суток желательно избегать использования декоративной косметики, а в течение нескольких дней — кислот и ретинола.

Одна из самых распространенных ошибок — выполнять процедуру слишком часто. Коже нужно время для восстановления. Рекомендуется ждать, пока волоски снова станут заметными. Для большинства людей это занимает от двух до четырех недель. Чрезмерное увлечение дермапланингом может нарушить естественный защитный барьер кожи и привести к раздражению, сухости и повышенной чувствительности.

Дермапланинг действительно может подарить коже эффект гладкости и естественного сияния, за который его так любят. Процедура помогает избавиться от мелкого пушка, удаляет отмершие клетки и делает уход более эффективным. Впрочем, несмотря на популярность домашних версий, помните, что это не просто очередной бьюти-тренд из TikTok, а процедура, которая требует осторожности.

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