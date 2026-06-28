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Намазка из сала к борщу: рецепт украинской закуски
Ароматный борщ, ломтик свежего чёрного хлеба и нежная паста из сала с чесноком и укропом — именно такие сочетания создают настоящий домашний вкус.
Есть блюда, которые не требуют сложных ингредиентов или многочасового приготовления. Намазка из сала — именно такая: всего несколько продуктов, 10 минут времени — и на вашем столе появляется универсальная закуска, которая прекрасно дополнит борщ, станет сытным перекусом или даже украсит праздничное застолье. Этот рецепт со страницы mil_alexx_pp давно покорил ценителей традиционной украинской кухни своей простотой и невероятным вкусом.
Особый секрет рецепта — сочетание домашнего сала, свежего укропа, чеснока и острого перца чили. Вместе они создают насыщенный, пикантный вкус с характерным украинским акцентом.
Ингредиенты
- сало
- 400 г
- перец чили
- 1 шт.
- укроп
- 1 пучок
- чеснок
- 1 головка
- соль
- 1 ч. л.
- молотый перец
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Приготовление
Прежде всего очистите сало от соли и кожицы, после чего нарежьте его небольшими кубиками.
Острый перец также нарежьте. Если предпочитаете более мягкий вкус, используйте половину или даже четверть перца.
Затем пропустите все ингредиенты через мясорубку с мелкой решеткой.
В полученную массу добавьте соль и молотый перец, после чего тщательно перемешайте до однородности.
Готовую пасту переложите в чистую банку, плотно закройте крышкой и оставьте настаиваться на сутки.
Подача
Лучшее дополнение к этому соусу — украинский борщ и свежий чёрный хлеб. Но на этом её возможности не заканчиваются. Она прекрасно сочетается с гренками, домашними тостами или в качестве быстрой закуски к семейному обеду.
Иногда самые вкусные рецепты состоят из самых простых продуктов. Смазка из сала с чесноком, укропом и чили — яркий пример того, как традиционные украинские ингредиенты могут превратиться в настоящий гастрономический хит.