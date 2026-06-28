Намазка из сала к борщу: рецепт украинской закуски

смазка из сала tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Есть блюда, которые не требуют сложных ингредиентов или многочасового приготовления. Намазка из сала — именно такая: всего несколько продуктов, 10 минут времени — и на вашем столе появляется универсальная закуска, которая прекрасно дополнит борщ, станет сытным перекусом или даже украсит праздничное застолье. Этот рецепт со страницы mil_alexx_pp давно покорил ценителей традиционной украинской кухни своей простотой и невероятным вкусом.

Особый секрет рецепта — сочетание домашнего сала, свежего укропа, чеснока и острого перца чили. Вместе они создают насыщенный, пикантный вкус с характерным украинским акцентом.

Ингредиенты сало 400 г перец чили 1 шт. укроп 1 пучок чеснок 1 головка соль 1 ч. л. молотый перец

смазка из сала tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

Прежде всего очистите сало от соли и кожицы, после чего нарежьте его небольшими кубиками. Острый перец также нарежьте. Если предпочитаете более мягкий вкус, используйте половину или даже четверть перца. Затем пропустите все ингредиенты через мясорубку с мелкой решеткой. В полученную массу добавьте соль и молотый перец, после чего тщательно перемешайте до однородности. Готовую пасту переложите в чистую банку, плотно закройте крышкой и оставьте настаиваться на сутки.

Подача

Лучшее дополнение к этому соусу — украинский борщ и свежий чёрный хлеб. Но на этом её возможности не заканчиваются. Она прекрасно сочетается с гренками, домашними тостами или в качестве быстрой закуски к семейному обеду.

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Иногда самые вкусные рецепты состоят из самых простых продуктов. Смазка из сала с чесноком, укропом и чили — яркий пример того, как традиционные украинские ингредиенты могут превратиться в настоящий гастрономический хит.

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