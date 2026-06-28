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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

Намазка из сала к борщу: рецепт украинской закуски

Ароматный борщ, ломтик свежего чёрного хлеба и нежная паста из сала с чесноком и укропом — именно такие сочетания создают настоящий домашний вкус.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
770 ккал
Комментарии
смазка из сала tiktok.com/@mil_alexx_pp

смазка из сала tiktok.com/@mil_alexx_pp

Есть блюда, которые не требуют сложных ингредиентов или многочасового приготовления. Намазка из сала — именно такая: всего несколько продуктов, 10 минут времени — и на вашем столе появляется универсальная закуска, которая прекрасно дополнит борщ, станет сытным перекусом или даже украсит праздничное застолье. Этот рецепт со страницы mil_alexx_pp давно покорил ценителей традиционной украинской кухни своей простотой и невероятным вкусом.

Особый секрет рецепта — сочетание домашнего сала, свежего укропа, чеснока и острого перца чили. Вместе они создают насыщенный, пикантный вкус с характерным украинским акцентом.

Ингредиенты

сало
400 г
перец чили
1 шт.
укроп
1 пучок
чеснок
1 головка
соль
1 ч. л.
молотый перец
смазка из сала tiktok.com/@mil_alexx_pp

смазка из сала tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

  1. Прежде всего очистите сало от соли и кожицы, после чего нарежьте его небольшими кубиками.

  2. Острый перец также нарежьте. Если предпочитаете более мягкий вкус, используйте половину или даже четверть перца.

  3. Затем пропустите все ингредиенты через мясорубку с мелкой решеткой.

  4. В полученную массу добавьте соль и молотый перец, после чего тщательно перемешайте до однородности.

  5. Готовую пасту переложите в чистую банку, плотно закройте крышкой и оставьте настаиваться на сутки.

Подача

Лучшее дополнение к этому соусу — украинский борщ и свежий чёрный хлеб. Но на этом её возможности не заканчиваются. Она прекрасно сочетается с гренками, домашними тостами или в качестве быстрой закуски к семейному обеду.

Иногда самые вкусные рецепты состоят из самых простых продуктов. Смазка из сала с чесноком, укропом и чили — яркий пример того, как традиционные украинские ингредиенты могут превратиться в настоящий гастрономический хит.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
83
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