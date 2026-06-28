Могла отравить Путина, но не сделала: ресторатор шокировала признанием

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Украинский журналист Дмитрий Гордон спросил у ресторатора Маргариты Сичкарь, почему она не отравила Путина в 1999 году, когда принимала его в своем московском ресторане «Гетман». На что она ответила, что даже не могла догадываться, что он в будущем нападет на Украину.

Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

Также она поделилась, как проходил прием тогда еще премьер-министра РФ. Прежде ее поразил рост Путина, он был столь маленьким «как ребенок».

Реклама

«Я стою на входе, открывается дверь, и он, такой, пробегает — маленький! Он маленький. Я даже не ожидала. Говорили: „Он невысокого роста“. Ну, чтобы он такой маленький был — я не ожидала. Ну как ребенок. За ним эта охрана бежит и заходит наша украинская делегация», — вспомнила Сичкарь.

Она заметила, что сидела с ним за столом. По ее словам, он был молчалив и испуган.

«Он мне походил на какую-то крысу. Вот он сидел: эти глазки бегают, он все время так смотрел — голову поворачивал», — сказала она.

Тут Гордон спросил, почему она его не отравила. В ответ сказала: «Блин, ну я не имею экстрасенсорных способностей видеть будущее».

Реклама

Напомним, что в Риге умер от отравления бывший редактор «Московского корреспондента» Григорий Нехорошев, опубликовавший в свое время материал об отношениях Путина и Кабаевой.

Новости партнеров