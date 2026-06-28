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- Украина
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Могла отравить Путина, но не сделала: ресторатор шокировала признанием
Ресторатор рассказала, что во время приема ее прежде всего поразил рост Путина, он был настолько маленьким «как ребенок».
Украинский журналист Дмитрий Гордон спросил у ресторатора Маргариты Сичкарь, почему она не отравила Путина в 1999 году, когда принимала его в своем московском ресторане «Гетман». На что она ответила, что даже не могла догадываться, что он в будущем нападет на Украину.
Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.
Также она поделилась, как проходил прием тогда еще премьер-министра РФ. Прежде ее поразил рост Путина, он был столь маленьким «как ребенок».
«Я стою на входе, открывается дверь, и он, такой, пробегает — маленький! Он маленький. Я даже не ожидала. Говорили: „Он невысокого роста“. Ну, чтобы он такой маленький был — я не ожидала. Ну как ребенок. За ним эта охрана бежит и заходит наша украинская делегация», — вспомнила Сичкарь.
Она заметила, что сидела с ним за столом. По ее словам, он был молчалив и испуган.
«Он мне походил на какую-то крысу. Вот он сидел: эти глазки бегают, он все время так смотрел — голову поворачивал», — сказала она.
Тут Гордон спросил, почему она его не отравила. В ответ сказала: «Блин, ну я не имею экстрасенсорных способностей видеть будущее».
Напомним, что в Риге умер от отравления бывший редактор «Московского корреспондента» Григорий Нехорошев, опубликовавший в свое время материал об отношениях Путина и Кабаевой.