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Раскрыл роман Путина с Кабаевой и умер от "отравления грибами": детали о смерти известного расследователя (фото)
В Риге скончался бывший редактор «Московского корреспондента» Григорий Нехорошев. Он в свое время опубликовал материал об отношениях Путина и Кабаевой.
Журналист, называвший себя «врагом Путина» после раскрытия его романа с Алиной Кабаевой, скончался в Латвии. Речь идет о 69-летнем российском расследователе и бывшем редакторе Григории Нехорошеве.
Об этом говорится в dailystar со ссылкой на латвийское издание Delfi
Нехорошев в свое время сам заявил, что стал «личным врагом» главы Кремля Владимира Путина после публикации о его отношениях с гимнасткой Алиной Кабаевой.
По данным латвийского издания, Нехорошев умер в Риге, где последние 11 лет жил в статусе политического беженца. Предварительно сообщается, что причиной смерти могло стать отравление дикими грибами, которые собрал журналист в собственном дворе.
Что известно о Григории Нехорошеве
Нехорошев возглавлял газету «Московский корреспондент». В 2008 году издание опубликовало материал о том, что Путин якобы планирует развестись со своей женой Людмилой и жениться на олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой.
Публикация вызвала широкий резонанс в России и стала причиной закрытия газеты. Ее владелец — миллиардер и бывший офицер КГБ Александр Лебедев был вынужден прекратить работу издания.
По словам коллег, после скандального материала Нехорошев испытал давление со стороны спецслужб и покинул Россию из-за опасений за собственную безопасность. Он неоднократно говорил, что может стать мишенью из-за расследования.
Что заявляют в Латвии
Латвийские правоохранители официально не подтвердили окончательную причину смерти. Точные обстоятельства установит судебно-медицинская экспертиза.
Коллеги и друзья журналиста назвали его смерть внезапной и неожиданной. Российская журналистка Божена Рынская, также живущая в Латвии, заявила, что гибель Нехорошева стала «непонятной».
Напомним, что сам президент РФ Путин в 2008 году отрицал роман с Кабаевой и резко критиковал тех, кто распространял подобную информацию.
Вместе с тем, в последующие годы сообщения об их отношениях стали широко обсуждаться в СМИ.