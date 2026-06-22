Розкрив роман Путіна з Кабаєвою і помер від "отруєння грибами": деталі про смерть відомого розслідувача (фото)

Журналіст, який розповів про стосунки Путіна і Кабаєвої, помер у Ризі / © Associated Press

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Журналіст, який називав себе «ворогом Путіна» після розкриття його роману з Аліною Кабаєвою, помер у Латвії. Йдеться про 69-річного російського розслідувача і колишнього редактора Григорія Нехорошева.

Про це йдеться на dailystar із посиланням на латвійське видання Delfi

Нехорошев свого часу сам заявив, що став «особистим ворогом» очільника Кремля Володимира Путіна після публікації про його стосунки з гімнасткою Аліною Кабаєвою.

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За даними латвійського видання, Нехорошев помер у Ризі, де протягом останніх 11 років жив у статусі політичного біженця. Попередньо повідомляється, що причиною смерті могло стати отруєння дикими грибами, які журналіст зібрав у власному дворі.

Григорій Нехорошев очолював газету Московський кореспондент / © Фото з відкритих джерел

Що відомо про Григорія Нехорошева

Нехорошев очолював газету «Московський кореспондент». 2008 року видання опублікувало матеріал про те, що Путін нібито планує розлучитися зі своєю дружиною Людмилою та одружитися з олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики Аліною Кабаєвою.

Публікація викликала широкий резонанс у Росії та стала причиною закриття газети. Її власник — мільярдер і колишній офіцер КДБ Олександр Лебедєв був змушений припинити роботу видання.

За словами колег, після скандального матеріалу Нехорошев зазнав тиску з боку спецслужб і залишив Росію через побоювання за власну безпеку. Він неодноразово говорив, що може стати мішенню через розслідування.

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Що заявляють у Латвії

Латвійські правоохоронці наразі офіційно не підтвердили остаточну причину смерті. Точні обставини встановить судово-медична експертиза.

Колеги та друзі журналіста назвали його смерть раптовою і несподіваною. Російська журналістка Божена Ринська, яка також живе у Латвії, заявила, що загибель Нехорошева стала «незрозумілою».

Нагадаємо, що сам президент РФ Путін 2008 року заперечував роман із Кабаєвою та різко критикував тих, хто поширював таку інформацію.

Водночас у подальші роки повідомлення про їхні стосунки стали широко обговорюватися у медіа.

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