Фани не впізнали LELÉKA: співачка показала унікальні кадри з абсолютно інакшим іміджем

LELÉKA / © t.me/leleka_music

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Співачка LELÉKA, представниця України на «Євробаченні-2026», несподівано показала архівні фото, на яких постала в кардинально іншому образі.

Артистка, яку шанувальники звикли бачити в ніжній та тендітній естетиці, нагадала про свою іншу творчу сторону. У власному Telegram-каналі вона поділилася кадрами, зробленими кілька років тому. На знімках виконавиця позує з незвичним кольором волосся, який кардинально змінює її зовнішність. Фото датовані груднем 2018 року. Саме тоді, схоже, народжувався образ її альтернативного музичного альтер его Donbas Girl. Публікація швидко привернула увагу прихильників.

«Наша українська Мавка-Лелека», — пишуть у коментарях

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LELÉKA / © t.me/leleka_music

Незвичний архівний образ викликав справжнє обговорення серед підписників. Багато хто зізнався, що ледве впізнав співачку на світлинах. Водночас більшість погодилася: зелений колір волосся гармонійно пасував виконавиці та додавав її образу особливої харизми.

Нагадаємо, нещодавно LELÉKA відверто зізналася, чи мала проблеми через вигук «Слава Україні!».

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