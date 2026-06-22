Дружина Остапчука зробила тривожне зізнання, як ледь не зруйнувала здоров'я через схуднення

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука Катерина відверто розповіла про розлад харчової поведінки та страх повернення до нього.

26-річна блогерка порушила непросту для себе тему після активних дискусій у Мережі навколо порад щодо схуднення. Катерина зізналася, що болісно реагує на рекомендації про дієти від людей без профільної освіти. За її словами, саме такі поради колись суттєво вплинули на її життя. У підлітковому віці вона намагалася відповідати модним стандартам худорлявості, хоча й без того мала струнку фігуру. Це призвело до серйозних наслідків для здоров’я та психологічного стану. Тепер блогерка переконана, що необережні поради можуть завдати людям великої шкоди.

«Треба на законодавчому рівні заборонити радити щось з приводу харчування та дієт людям без відповідної освіти, тому що деякі поради ведуть до незворотнього. Я так у 16 років наслухалася і довела себе до РХП, відсутності критичних днів і зацикленості на їжі», — написала Остапчук.

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Допис Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина пригадала, що тоді її думки майже повністю були зосереджені на їжі та підрахунку калорій. Вона ретельно контролювала кожен прийом їжі, однак це лише погіршувало ситуацію. Згодом суворі обмеження змінилися зривами, що спричинило набір ваги та нові переживання. Навіть зараз блогерка визнає, що ті спогади залишаються для неї надзвичайно болючими.

«Я тоді і так була дуже худою, але чомусь вирішила, що треба бути в тренді — худнути, як усі. Засинала і прокидалася з думками про їжу. У підсумку почала зриватися, жерти як ніколи, набирати вагу. Років б не могла її скинути. Для мене це тригерна тема. Жахливий період. Зважувала кожен огірок, щоб вписатися у 1200 калорій. Досі боюся повернутися в той стан», — поділилася дружина шоумена.

Згодом, за словами Катерини, ситуація поступово змінилася. Вона зазначила, що багато в чому їй допомогла зміна ставлення до харчування. Також на цей період припав початок стосунків із Володимиром Остапчуком.

«Я просто несвідомо підлаштувалася під його режим харчування (він їсть тричі на день без перекусів і при цьому не обмежує себе і їсть у будь-який час). Так я схудла на 10 кг за декілька місяців сама по собі, не маючи такої мети, і з тих пір не поправляюся, тому що в мене зникла зацикленість на їжі і я більше не сварю себе за неї», — пояснила блогерка.

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Допис Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина наголосила, що найважливішим для неї стало позбутися постійного контролю та тривоги навколо їжі. Водночас вона підтримала людей, які зараз проходять через подібний досвід.

«У мене дійсно спрацювала схема, що коли не заганяєшся, вага не набирається. Але ось ця зацикленість на їжі — це буквально хвороба, яка руйнує життя. Дуже співчуваю всім, хто зараз на цьому етапі. Але знайте, що вийти з нього можливо», — підсумувала Остапчук.

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