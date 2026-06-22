Звинуватив у невдячності та згадав Волинь: віцемаршалок Сенату Польщі повернув нагороди Україні

Міхал Камінський під час візиту до України 2023 року / Фото: Центр досліджень воєнної історії ЗСУ

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Заступник голови (віцемаршалок) Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди на тлі загострення відносин між Києвом і Варшавою.

Про це політик повідомив у листі до посла України, передає 300Polityka.

«Шановний пане посол, у зв’язку з діями та заявами президента України Володимира Зеленського, які підтримали всі колишні президенти України та переважна більшість українського політичного класу, я вирішив повернути дві державні нагороди України», — написав він.

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Камінський розповів, що прийняв ці нагороди як знак вдячності за свою «багаторічну відданість справі побудови стратегічного партнерства між Польщею та Україною». Він нагадав, що також брав участь у формуванні східної політики покійного президента Польщі Леха Качинського, який послідовно виступав за вільну, незалежну та європейську Україну.

«Польща була адвокатом України в Європі в той час, коли багато європейських політиків стримано ставилися до українських прагнень. Ми підтримували Україну політично, дипломатично й економічно, послідовно прагнучи її присутності в євроатлантичних та європейських структурах. Роками ми свідомо применшували історичні суперечки, визнаючи, що майбутнє польсько-українських відносин вимагає відповідальності та доброї волі», — заявив він.

Політик дорікнув Україні, що «ця добра воля не була зустрінута з належною взаємністю».

Як приклад Камінський навів нібито труднощі, пов’язані з ексгумацією польських жертв Волинської трагедії. Віцемаршалок обурився, що, наприклад, ексгумації солдатів Вермахту проводилися на українській території без значних адміністративних чи політичних перешкод.

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Він також дорікнув Україні допомогою, яку Польща надала нашій державі після повномасштабного вторгнення.

Політик цинічно заявив, що нібито «Україна продовжує знаходити національних героїв у колах, відповідальних за один із найтрагічніших розділів в історії польсько-українських відносин».

«Ще важче зрозуміти, чому у 21 столітті осіб, пов’язаних із цими злочинами, часто представляють як взірці патріотизму для наступних поколінь українців. Кожна нація має право самостійно формувати власну історичну пам’ять та обирати своїх героїв. Польща не нав’язуватиме нікому власне бачення історії. Однак вона має таке ж чітке право оцінювати цей вибір. Якщо осіб, відповідальних за масові злочини проти цивільного населення, визнають національними героями, Польща має не лише право, а й обов’язок реагувати. Вибір героїв — це завжди вибір цінностей», — заявив він.

Водночас згадуючи про УПА, Камінський, як і всі поляки, волів замовчати, що польська Армія Крайова та її діячі, на честь яких зараз названі вулиці у Польщі та стоять пам’ятники, причетна до вбивств мирних українців на території Закерзоння під час Другої світової.

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Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «Героїв УПА».

У відповідь Зеленський відправив до Польщі орден Білого Орла «Новою поштою».

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