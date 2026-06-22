Яка доля ордену, який Зеленський відправив до Польщі «Новою поштою»

Доля найвищої польської нагороди: відправлений Зеленським орден Білого орла передали на зберігання до Канцелярії Президента Польщі

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Польська влада отримала орден Білого орла, який президент України Володимир Зеленський відправив «Новою поштою».

Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Лескевич, передає Polsat News.

«Орден передають на зберігання, де він буде зберігатися з гідністю та повагою, оскільки це найвища та найважливіша державна нагорода Польщі. Його більше нікому не вручатимуть. Термін дії сертифіката закінчується, тому орден та його сертифікат передаються на зберігання до Канцелярії Президента», — пояснив речник Кароля Навроцького.

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Речник стверджує, що перед прийняттям остаточного рішення про скасування наказу про нагороду президент Навроцький нібито «був відкритий до діалогу з українською стороною». За словами Лескевича, діалог не відбувся «з вини Києва».

«Українська сторона справді двічі намагалася зв’язатися з Офісом Президента. Спочатку була спроба домовитися про телефонну розмову. Це була українська ініціатива. Зрештою, телефонна розмова не відбулася, бо президент Зеленський не хотів розмовляти з президентом Каролем Навроцьким, хоча його посадовці готували телефонну розмову», — стверджує Лешкевич.

Речник додав, що йому невідомо, чи буде президент України особисто присутній на майбутній конференції з питань відбудови України, яка відбудеться в Гданську. Однак він наголосив, що Кароля Навроцького не запросили.

«Одне можна сказати точно. Президент Кароль Навроцький не отримував запрошення ні від Дональда Туска, ні від Володимира Зеленського, тому ні президент, ні будь-хто з посадовців з офісу (польського — Ред.) глави держави на цій конференції не буде», — пояснив він.

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Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА».

У відповідь Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла «Новою поштою».

Рішення Володимира Зеленського підтримали всі колишні президенти України і теж відмовилися від своїх польських нагород.

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