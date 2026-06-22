Какая судьба у ордена, который Зеленский отправил в Польшу "Новой почтой"

Судьба наивысшей польской награды: отправленный Зеленским орден Белого Орла передали на хранение в Канцелярию президента Польши

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Польские власти получили орден Белого орла, который президент Украины Владимир Зеленский отправил «Новой почтой».

Об этом сообщил спикер президента Польши Рафал Лескевич, передает Polsat News.

«Орден передают на хранение, где он будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это самая высокая и важная государственная награда Польши. Его больше никому не будут вручать. Срок действия сертификата истекает, поэтому орден и его сертификат передаются на хранение в Канцелярию президента», — пояснил спикер Кароля Навроцкого.

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Он утверждает, что перед принятием окончательного решения об отмене приказа о награде президент Навроцкий якобы «был открыт к диалогу с украинской стороной». По словам Лескевича, диалог не состоялся «по вине Киева».

«Украинская сторона действительно дважды пыталась связаться с Офисом президента. Сначала была попытка договориться о телефонном разговоре. Это была украинская инициатива. В конце концов телефонный разговор не состоялся, потому что президент Зеленский не хотел разговаривать с президентом Каролем Навроцким, хотя его чиновники готовили телефонный разговор», — утверждает он.

Спикер добавил, что ему неизвестно, будет ли президент Украины лично присутствовать на предстоящей конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске. Однако он подчеркнул, что Кароля Навроцкого не пригласили.

«Одно можно сказать точно. Президент Кароль Навроцкий не получал приглашения ни от Дональда Туска, ни от Владимира Зеленского, поэтому ни президент, ни кто-либо из чиновников офиса (польского — Ред.) главы государства на этой конференции не будет», — пояснил он.

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Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла «Новой почтой».

Решение Владимира Зеленского поддержали все бывшие президенты Украины, которые тоже отказались от своих польских наград.

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