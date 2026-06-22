Спека відступає: Україну накриє холодний атмосферний фронт із грозами та градом

Фото ілюстративне / © pexels.com

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Найближчими днями погода в Україні зміниться: проходження холодного атмосферного фронту принесе у більшість областей грозові дощі, град та шквали, які згодом звітряться тривалим похолоданням.

Детальний прогноз погоди на 23 червня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

У вівторок, 23 червня, через Україну проходитиме холодний атмосферний фронт, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Як зазначає експертка, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі з грозами, можливі шквали.

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«Вдень у вівторок у північних областях та на Волині й Рівненщині опади припиняться, прояснить. Температура повітря коливатиметься в межах +24+29 градусів, на півдні та південному сході +27+32 градуси», — прогнозує Діденко.

У Києві після нічної грози вдень опадів не передбачається. Температура повітря +30 градусів, 23 червня зміниться комфортнішими +27 завдяки проходженню холодного атмосферного фронту.

Метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі для «Телеграф» розповів, що після нетривалої спеки в Україні очікується похолодання, яке з 25 червня найсильніше відчують мешканці північних, центральних та східних областей. За словами синоптика, через захід прохолодного повітря зі Скандинавії та Балтії температура на Лівобережжі впаде на 3–5 градусів нижче за норму, пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Водночас на заході та південному заході країни буде найтепліше. Синоптик також попередив, що попри періодичні опади, у лісах більшості регіонів усе одно утримуватиметься високий рівень пожежної небезпеки.

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За даними Українського гідрометцентру, 23 червня, буде хмарна погода в Україні із короткочасними проясненнями. Вночі в північній частині місцями будуть короткочасні дощі, на решті території опадів не передбачається.

Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі.

Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +32 градусів тепла, в західних та північних областях буде дещо прохолодніше — від +23 до +28 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 23 червня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку в Україні найближчими днями

Метеорологи попереджають, що удень 23 червня у південних, більшості західних та центральних областей очікуються грози, а в окремих районах можливі град та шквалистий вітер зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Через негоду в цих регіонах оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, оскільки погіршення погоди може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, будівельних і енергетичних підприємств.

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Попередження про грози та шквали 23 червня / © Укргідрометцентр

Водночас у період з 23 по 25 червня на більшій частині території країни утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

© Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 23 червня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощі, вдень синоптики опадів не прогнозують.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

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У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +20 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів тепла.

Погода у Львові

У вівторок, 23 червня, погоду на Львівщині визначатиме проходження північного атмосферного фронту, через що в регіоні та самому Львові оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки через грози.

© Укргідрометцентр

Протягом доби очікується мінлива хмарність, пройдуть короткочасні дощі, а в нічні та ранкові години місцями утворюватиметься слабкий туман. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Попри опади, погода залишатиметься теплою: в межах області температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 вище нуля, а у Львові очікується від +15…+17 вночі до +26…+28 вдень.

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Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 23 червня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями.

Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами. Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +32 градусів вище нуля.

В Одесі температура вночі становитиме від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

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Температура морської води буде в межах від +21 до +22 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 23 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів вище нуля.

У Харкові вночі пройдуть невеликі дощі, вдень опадів синоптики не передбачають.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +17 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 23 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, однак вдень ймовірні короткочасні дощі місцями із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень місцями під час грози можливі пориви до 15-20 м/с

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +16 до +21 градусу тепла;

вдень від +27 до +32 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

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вночі від +18 до +20 градусів тепла

вдень від +29 до +31 градуса тепла.

Раніше вчені спрогнозували події через 5 млрд років.

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