Жара отступает: Украину накроет холодный атмосферный фронт с грозами и градом

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

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В ближайшие дни погода в Украине изменится: прохождение холодного атмосферного фронта принесет в большинство областей грозовые дожди, град и шквалы, за которыми последует продолжительное похолодание.

Подробный прогноз погоды на 23 июня — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Во вторник, 23 июня, через Украину пройдет холодный атмосферный фронт, сообщает синоптик Наталья Диденко. Как отмечает эксперт, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы.

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«Во вторник днём в северных областях, а также на Волыни и в Ровенской области осадки прекратятся, небо прояснится. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24–+29 градусов, на юге и юго-востоке — +27–+32 градуса», — прогнозирует Диденко.

В Киеве после ночной грозы днём осадков не ожидается. Температура воздуха +30 градусов, 23 июня станет более комфортной — +27 — благодаря прохождению холодного атмосферного фронта.

Метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии для «Телеграфа» рассказал, что после кратковременной жары в Украине ожидается похолодание, которое с 25 июня сильнее всего почувствуют жители северных, центральных и восточных областей. По словам синоптика, из-за притока прохладного воздуха из Скандинавии и Прибалтики температура на Левобережье опустится на 3–5 градусов ниже нормы, пройдут кратковременные дожди с грозами.

В то же время на западе и юго-западе страны будет теплее всего. Синоптик также предупредил, что, несмотря на периодические осадки, в лесах большинства регионов всё равно будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

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По данным Украинского гидрометцентра, 23 июня в Украине ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью в северной части местами пройдут кратковременные дожди, на остальной территории осадков не ожидается.

Днём в Украине, за исключением севера и северо-востока, пройдут умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с, в Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +32 градусов тепла, в западных и северных областях будет несколько прохладнее — от +23 до +28 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасности в Украине в ближайшие дни

Метеорологи предупреждают, что днём 23 июня в южных, большинстве западных и центральных областей ожидаются грозы, а в отдельных районах возможны град и шквалистый ветер со скоростью 15–20 метров в секунду. Из-за непогоды в этих регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности, поскольку ухудшение погоды может затруднить движение транспорта и работу коммунальных, строительных и энергетических предприятий.

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Предупреждение о грозах и шквалах 23 июня / © Укргидрометцентр

В то же время в период с 23 по 25 июня на большей части территории страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 23 июня ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днём синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +18 до +20 градусов тепла, днём воздух прогреется до +28 градусов тепла.

Погода во Львове

Во вторник, 23 июня, погоду во Львовской области будет определять прохождение северного атмосферного фронта, в связи с чем в регионе и самом Львове объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за гроз.

© Укргидрометцентр

В течение суток ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, а в ночные и утренние часы местами будет образовываться слабый туман. Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Несмотря на осадки, погода останется теплой: в пределах области температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +24…+29 выше нуля, а во Львове ожидается от +15…+17 ночью до +26…+28 днём.

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Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 23 июня ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями.

Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура в области будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +32 градусов выше нуля.

В Одессе ночью температура составит от +18 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

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Температура морской воды будет колебаться от +21 до +22 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 23 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов выше нуля.

В Харькове ночью пройдут небольшие дожди, днём синоптики осадков не прогнозируют.

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Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +17 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 23 июня ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Днём местами во время грозы возможны порывы до 15–20 м/с

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +16 до +21 градуса тепла;

днём от +27 до +32 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

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ночью от +18 до +20 градусов тепла

днём от +29 до +31 градуса тепла.

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