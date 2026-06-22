На популярном курорте будут штрафовать туристов за тапки: какая причина

Штраф до 2500 евро за шлепанцы: туристов предупредили о запрете / © pixabay.com

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Итальянский национальный парк Чинкве-Терре взимает штрафы до 2500 евро за ношение шлепанцев или сандалий на пешеходных тропах.

Об этом пишет издание Рeople.

Хотя город на побережье Итальянской Ривьеры является популярным местом для путешественников, желающих насладиться потрясающими голубыми водами и провести время на солнце, администрация Национального парка Чинкве-Терре взимает штраф с туристов, носящих шлепанцы, сандалии с ремешками.

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Это правило вступило в силу в 2019 году, когда администрация парка начала предупреждать путешественников, что им следует носить соответствующую обувь во время походов по тропам, поскольку они могут быть скользкими, а местная горная спасательная команда хочет предотвратить инциденты.

«Это сложные тропы, в некоторых случаях похожие на горные. Очень важно иметь правильную обувь!», — сказал тогда директор Национального парка Чинкве-Терре.

Согласно этому закону, посетители, носящие шлепанцы или сандалии на тропах, могут быть оштрафованы на сумму до 2500.

Плакаты предупреждают путешественников о штрафах, а также о покупке входного билета онлайн. Они также будут призывать туристов соблюдать тропы, соответствующие их уровню подготовки, и брать с собой солнцезащитный крем, шляпу, туристическую обувь, еду и другие необходимые вещи.

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Наряду с ношением правильного типа обуви, с 2023 года вдоль популярных участков тропинок постепенно внедряется система одностороннего движения, чтобы предотвратить скопление людей.

Вернутся — один из пяти населенных пунктов Чинкве-Терре. / © Википедия

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