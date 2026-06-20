Позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі: повна хроніка гучного скандалу, реакція Києва та Варшави

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький / © ТСН

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Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Про це президент Польщі повідомив увечері 19 червня.

Як Навроцький пояснив своє рішення

Своє рішення Навроцький пояснив тим, що орден є символом найвищої довіри та вдячності польського народу, який вимагає від нагородженого відповідного ставлення до історичних цінностей.

«Тому з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви „Героїв УПА“, після консультацій з капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла», — зазначив він у своєму зверненні.

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Водночас польський президент наголосив, що цей крок не означає зміну стратегії Польщі та не спрямований проти українців. Він додав, що Варшава продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, яку вважає спільною загрозою.

Від польських нагород відмовились Сибіга, Буданов та Боднар

У відповідь на рішення Навроцького, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що повертає Республіці Польща Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». За словами Сибіги, такий крок з боку польського керівництва абсолютно невиправданий і б’є насамперед по двосторонніх відносинах країн-сусідів. Від подібного політичного загострення отримує вигоду лише країна-агресорка РФ.

«Рішення позбавити президента України ордена Білого орла — це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили йти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави», — наголосив міністр закордонних справ України.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що «не може залишатися осторонь» на тлі «безпідставного і штучного розкручування маховика ненависті». Тому він вирішив відмовитися від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його торік нагородив президент Польщі. За словами Буданова, рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла — «недружній акт» щодо України і «подарунок» для Москви.

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«На жаль, президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн», — наголосив керівник ОП.

Посол України у Польщі Василь Боднар також заявив, що повертає свою польську державну нагороду — Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща». Попри дипломатичний демарш, Василь Боднар підкреслив, що Україна надзвичайно цінує підтримку мільйонів поляків, які відкрили свої домівки для українських біженців у найскладніший час, і цінуватиме цю допомогу завжди. Дипломат додав, що Київ та Варшава мають спільні безпекові інтереси та разом розуміють загрозу з боку Росії, проте закликав польську сторону не піддаватися політичній кон’юнктурі.

«Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог — Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення», — підсумував Боднар, висловивши переконання, що мудрість у відносинах двох країн зрештою переможе емоції.

Заяви Дональда Туска та Радослава Сікорського

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла. На переконання Туска, подібні суперечки лише грають на руку Росії. Очільник польського уряду наголосив, що загострення відносин між лідерами двох держав є шкідливим у нинішніх безпекових умовах.

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«Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького — знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», — зазначив Дональд Туск.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що можливе позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — Ордена Білого Орла — матиме наслідки для зовнішньої політики країни. Керівник польського зовнішньополітичного відомства припустив, що така ініціатива матиме неоднозначний вигляд на тлі інших іноземних діячів, які досі володіють цією відзнакою.

«Я особисто вважаю, що це буде дивно, якщо виявиться, що якщо звузити справу до живих, Орден Білого Орла має колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, який отримує гроші від Путіна, а не має його той, хто з Путіним воює», — зазначив він.

Водночас Сікорський назвав рішення Володимира Зеленського про присвоєння одному із підрозділів звання Героїв УПА «помилкою» та очікує від України вибачення, а саме — скасування цього рішення. На його думку, саме Україна винна у виникненні напруженості між Варшавою та Києвом.

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«Будь ласка, дотримуйтеся заяви прем’єр-міністра, саме Україна зробила помилку, і ми очікуємо, що Україна виправить цю помилку», — сказав Сікорський.

Реакція українських політиків та політологів

На рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — Ордена Білого Орла — відреагував колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Що сказав Дмитро Кулеба

У своєму дописі Кулеба назвав такий крок скандальним. Він звернув увагу на те, що кавалерами Ордена Білого Орла досі залишаються російська імператриця Катерина II, яку пов’язують із поділами Польщі та ліквідацією польської державності наприкінці XVIII століття, а також італійський диктатор Беніто Муссоліні — союзник Адольфа Гітлера, який підримував його під час вторгнення до Польщі 1939 року.

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Допис Дмитра Кулеби / © скриншот

Що заявив Віталій Портников

У відповідь на рішення Навроцького публіцист Віталій Портников опублікував на Facebook уривок зі своєї колонки для видання Zbruc, у якому розкритикував ідею позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. На думку Портникова, нагородження Зеленського цією відзнакою було символічним жестом на адресу всього українського народу, який чинить опір російській агресії.

Допис Віталія Портникова / © скриншот

Позиція Валерія Чалого

Дипломат і колишній посол України у США Валерій Чалий назвав рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла безвідповідальним і помилковим. На його думку, цей крок демонструє ставлення не лише до президента України, а й до всієї держави та може мати негативні наслідки.

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Допис Валерія Чалого / © скриншот

Євген Магда прокометував рішення Навроцького

Водночас політолог і директор Інституту світової політики Євген Магда також прокоментував рішення Кароля Навроцького. Зокрема, він звернув увагу на особливості польської політики.

Допис Євгна Магди / © скриншот

Реакція Сергія Фурси

Економіст і фінансист Сергій Фурса зазначив, що Україна пам’ятає допомогу Польщі у 2022 році, зокрема прийом мільйонів біженців та підтримку. Він також наголосив, що українська сторона залишається відданою принципу «пробачаємо і просимо пробачення» щодо історичних моментів, які виникли до здобуття Україною незалежності.

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Допис Сергія Фурси / © скриншот

Як на рішення Навроцького відреагували інші українські експерти

Співзасновник Ukraine Crisis Media Center та керівний партнер комунікаційної агенції Plusone social impact Максим Саваневський розкритикував рішення Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Допис Максима Саваневського / © скриншот

Розкритикував дії Кароля Навроцького й виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. Коментуючи заяву польського президента про те, що у відносинах між Україною та Польщею існують межі, які не можна переходити, він заявив, що такими межами є невтручання у внутрішні справи одне одного, і саме цю межу, на його думку, польський лідер перейшов.

Допис Володимира Горбача / © скриншот

Викладач Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Катеринич також висловився щодо рішення Кароля Навроцького. Він заявив, що заявив, що ще на початку червня прогнозував рекомендацію Капітули Ордена Білого Орла щодо позбавлення Володимира Зеленського нагороди та подальше рішення президента Польщі Кароля Навроцького. За його словами, під час засідання 8 червня Капітула справді підтримала відповідну рекомендацію.

Допис Петра Катеринича / © скриншот

Волонтер і військовослужбовець Мирослав Гай також відреагував на рішення Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. На його думку, такий крок знецінює значення найвищої державної нагороди Польщі.

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Допис Мирослава Гая / © скриншот

Політолог Олексій Гарань також прокоментував рішення Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. За його словами, можна дискутувати щодо різних трактувань історичних подій, однак скасовувати рішення президента України на вимогу іншої держави не варто.

Допис Олексія Гараня

Рішення Навроцького викликало істерику в РФ

Нагадаємо, рішення Навроцького про відібрання ордена у Зеленського викликало істерику в РФ: там посипались різкі і дуже зухвалі заяви.

Очікувано, що спецпредставника президента-диктатора РФ Кирила Дмитрієва дуже втішило рішення Навроцького. Він зухвало заявив, що Польща «нарешті виявила прихильників нацистів в Україні».

Водночас прихвостень «фюрера» накинувся зі звинуваченнями на адресу прем’єра Польщі Дональда Туска, який різко висловився про рішення президента. Зі слів Дмитрієва, мовляв, Туск «намагається захищати нацистів, тоді як Навроцький викриває їх».

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Ще більшим цинізмом відзначився путінський блазень, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. У своєму нахабному дописі він не добирав слів, зухвало назвавши президента України «ватажком бандерівців».

Ба більше, вочевидь, забувши про злочини режиму «фюрера» РФ Володимира Путіна — Медведєв зневажливо висловився про «гітлерівський Залізний хрест» для Зеленського — замість польського ордена.

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