Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла: Портников пояснив, чому Польща вдарила по собі

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Навколо найвищої державної нагороди Польщі, якою раніше було відзначено Президента України Володимира Зеленського, розгорівся гучний скандал. Публіцист та журналіст Віталій Портников назвав подібні рішення абсурдними та такими, що шкодять іміджу самої Варшави.

Про це аналітик написав у Facebook.

За словами Портникова, ініціатива польського керівництва є абсолютно абсурдною, адже ця нагорода є символом вдячності всьому українському народові за стримування російської агресії.

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«Сюрреалістична ситуація починається саме з погроз президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Адже це не індивідуальна нагорода для конкретної особи. В особі Зеленського президент Польщі Анджей Дуда нагородив усіх українців, які боролися з російською навалою і до того ж перетворили свою країну на щит для Польщі. Так, це честь для президента України — така нагорода. Але ще більше це честь для Польщі, що президент воюючої зі спільним ворогом країни погодився її прийняти», — наголосив Портников.

Журналіст переконаний, що спроба відкликати орден демонструє невизнання Варшавою подвигу українського народу. Подібний крок, на думку публіциста, б’є по репутації самого ордена, а не українського президента.

«І, перепрошую, цей орден — не питання престижу Зеленського, це питання престижу ордена Білого Орла», — акцентував публіцист.

Портников нагадав польським колегам про глибинний зміст цієї державної відзнаки. Він підкреслив, що забираючи орден у Зеленського, польська влада символічно забирає його у мільйонів українців, які щодня стримують ворога ціною власних життів.

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«Адже нагороджуючи українського президента, президент Польщі нагородив кожного українського солдата, який вже ніколи не повернеться додому чи який продовжує свою боротьбу за майбутнє України і Польщі, кожну українську жінку, яка виховує дітей під обстрілами, кожну дитину, що вивчає уроки у підземній школі. Хіба вам, дорогі мої польські друзі, цього замало? Хіба ви не хочете бути до цього причетними?» — звернувся до польської сторони журналіст.

Наприкінці Портников висловив сподівання, що Варшава згадає про масштаб та безпрецедентність власної допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення і не перекреслюватиме спільні досягнення через політичні амбіції.

«Впевнений, що хочете — адже польська допомога українцям та Україні була безпрецедентною. А тут — орден!» — резюмував Портников.

Скандал України та Польщі через УПА — останні новини

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Рішення було ухвалено через згоду Зеленського на присвоєння одній із частин ЗСУ назви «Героїв УПА».

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Однак, Навроцький наголосив, що цей крок не означає зміну стратегії підтримки України у війні з Росією, а є сигналом про недопустимість прославляння тих, хто, на думку поляків, причетний до вбивств мирних польських жителів.

У відповідь на це, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що повертає Республіці Польща Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Рішення ухвалено у відповідь на позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла. Сибіга назвав крок Варшави стратегічною помилкою, яка вигідна лише Москві, і підкреслив, що Україна не дозволить диктувати свою історію та національну пам’ять.

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