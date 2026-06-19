Переговори України та РФ: Макрон заявив, що Євросоюз не братиме на себе роль посередника

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

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Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз не повинен бути посередником у переговорах між Україною та Росією. За його словами, зараз усім варто думати лише про те, як сильніше допомогти Києву та сильніше притиснути Москву.

Про це Макрон сказав на підсумковій пресконференції після саміту ЄС, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо їй допомогу та підтримку і запровадили санкції проти Росії», — наголосив Макрон.

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За його словами, на саміті європейські лідери провели «дуже чітку дискусію» щодо можливих майбутніх переговорів. Президент Франції додав, що коли справа дійде до мирного процесу, Європа обов’язково має бути присутньою за столом переговорів. Адже це напряму стосується її власної безпеки, грошей, які вона дає Україні, та розширення самого Євросоюзу.

Також він зауважив, що після зустрічі G7 ситуація змінилася. Сполучені Штати — вперше після того, як Дональд Трамп знову став президентом — почали діяти більш злагоджено з Європою в питаннях щодо України.

«Американці вперше після обрання президента Трампа сказали: ми стаємо разом із вами, ми підтримуємо Україну, будемо підтримувати її ще сильніше і посилюватимемо санкції проти Росії», — заявив Макрон.

Через це, як зазначив Макрон, зараз ще зарано сперечатися, хто саме буде говорити від імені Європи з Росією. Він пояснив, що нині питання взагалі не в тому, хто чи коли почне ці переговори, адже європейці зі своєю позицією вже визначилися. Тепер слово за Росією — вона має показати, коли буде готова до діалогу.

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Крім того, французький лідер упевнений, що разом із керівництвом Євросоюзу в переговорах мають брати участь і окремі європейські країни. Саме вони відіграватимуть ключову роль у наданні майбутніх гарантій безпеки Україні.

Макрон також нагадав, що Володимир Зеленський особисто просив керівників Франції, Німеччини та Великої Британії підключитися до цієї дипломатичної роботи кілька днів тому.

Водночас французький президент наголосив, що для ЄС пріоритетами залишаються: військова допомога Україні, допомога українській енергосистемі напередодні майбутніх холодів та посилення економічних обмежень проти Москви.

«Наш пріоритет — військова допомога Україні та підтримка її енергетики. Це також посилення тиску на Росію і наша готовність почути сигнал від Росії, якщо вона буде готова до серйозних переговорів, чого досі не було», — резюмував президент Франції Емманюель Макрон.

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Раніше Макрон розповів, як президент США Дональд Трамп змінив думку щодо України після приходу до влади.

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