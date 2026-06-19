Навала айсбергів: дослідники з’ясували, як танення льодовиків змінює життя в океанах

Айсберги спричиняють хаос в океанах / © Reuters

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Через глобальне потепління кількість айсбергів, які відколюються від льодовиків Гренландії та масово мігрують у Світовий океан, стрімко збільшується. Науковці ретельно проаналізували дані за останні 40 років і з’ясували, що від 2000 року потік айсбергів через протоку Фрама стрімко зріс учетверо.

Про приголомшливі наслідки кліматичної кризи пише Futurism з посиланням на дослідження вчених з Технічного університету Данії.

Ця безпрецедентна навала крижаних гір створює серйозну загрозу для сучасного судноплавства та докорінно трансформує тендітні екосистеми на самому дні моря.

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Танення льодовиків та загроза для кораблів

Стрімке глобальне потепління одночасно дестабілізує льодовики на північному сході Гренландії та руйнує захисний шар морського льоду. Саме це подвійне танення розчищає шлях для величезних крижаних гір, які тепер безперешкодно виходять у відкриті води та наражають на небезпеку всі транзитні кораблі.

«Нове дослідження показує, що наслідки не обмежуються підвищенням рівня моря, а безпосередньо впливають на глибоководні екосистеми далеко від льодовиків», — заявив співавтор дослідження Шфакат Аббас Хан.

Професор додав, що масштабні вимірювання та супутникові спостереження переконливо підтверджують критичну втрату стабільності гренландськими льодовиками протягом останніх десятиліть.

Несподіваний вплив на океанічне дно

Під час своєї подорожі океаном гігантські крижані брили поступово тануть і скидають на раніше чисте морське дно тонни накопиченого каміння та бруду. Підводні знімання на глибині понад 2400 метрів зафіксували, що це скинуте каміння несподівано стає надійним фундаментом для зародження абсолютно нових біологічних поселень.

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«Губки, анемони та інші тварини, які віддають перевагу твердим субстратам, можуть осідати там, і в результаті біорізноманіття в глибокому морі лише зростає», — пояснила дослідниця Кірстін Маєр-Кайзер.

Вона підкреслила, що зараз замість поодиноких камінців науковці знаходять їхні масові скупчення, де кожен новий камінь перетворюється на постійне місце існування для морських мешканців.

Кліматичні виклики майбутнього

Це безпрецедентне дослідження наочно демонструє, наскільки глибоко наземні процеси пов’язані з найвіддаленішими та найтемнішими куточками Світового океану. Експерти наголошують на критичній необхідності подальшого вивчення цих неочевидних взаємозв’язків для правильного прогнозування руйнівних наслідків зміни клімату.

«Арктика реагує на глобальне потепління набагато швидше, ніж більшість інших місць на Землі», — резюмував професор Шфакат Аббас Хан.

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Він абсолютно впевнений, що розуміння взаємодії між крижаними щитами та екосистемами є життєво необхідним для майбутнього управління кліматичними ризиками.

Нагадаємо, вчені приголомшили відкриттям про вплив мікробів на Світовий океан. Американські науковці з’ясували, який саме невидимий процес усередині звичайних морських риб допомагає регулювати глобальний клімат та хімічний склад усього Світового океану.

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