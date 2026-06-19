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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в небесно-блакитній сукні, а король Чарльз — у сірому фраку та капелюсі-циліндрі: монарша пара на перегонах

Головна подія цього тижня у Британії — це, безумовно, кінні перегони Royal Ascot.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла очолили четвертий день заходу, продемонструвавши свої вишукані образи.

Королева Камілла цього дня сяяла на кінних змаганнях у небесно-блакитній сукні середньої довжини, яку вдягла з пісочними шкіряними туфлями на підборах, а в руках тримала бежеву сумку від Bottega Veneta на короткій ручці. Вона також була в крислатому капелюсі, сережках-кліпсах з бірюзою і з бірюзовою брошкою в оточенні діамантів на грудях. На шиї у неї виблискував улюблений золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою з ініціалами її п’ятьох онуків.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Цього дня король Чарльз віддав перевагу світло-сірому фраку, поєднавши його з білою сорочкою в тонку смужку, блакитною краваткою в принт і жовтим жилетом. Він також був у капелюсі-циліндрі, шкіряних туфлях і з парасолькою-тростиною в руках.

Днем раніше королева Камілла з’явилася на заході у м’ятній сукні-пальті від Fiona Clare, капелюсі Philip Treacy до тону та з сумкою Lady Dior у руках.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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