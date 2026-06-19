Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

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Король Чарльз і королева Камілла очолили четвертий день заходу, продемонструвавши свої вишукані образи.

Королева Камілла цього дня сяяла на кінних змаганнях у небесно-блакитній сукні середньої довжини, яку вдягла з пісочними шкіряними туфлями на підборах, а в руках тримала бежеву сумку від Bottega Veneta на короткій ручці. Вона також була в крислатому капелюсі, сережках-кліпсах з бірюзою і з бірюзовою брошкою в оточенні діамантів на грудях. На шиї у неї виблискував улюблений золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою з ініціалами її п’ятьох онуків.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Цього дня король Чарльз віддав перевагу світло-сірому фраку, поєднавши його з білою сорочкою в тонку смужку, блакитною краваткою в принт і жовтим жилетом. Він також був у капелюсі-циліндрі, шкіряних туфлях і з парасолькою-тростиною в руках.

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Днем раніше королева Камілла з’явилася на заході у м’ятній сукні-пальті від Fiona Clare, капелюсі Philip Treacy до тону та з сумкою Lady Dior у руках.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

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