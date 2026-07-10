Акторка Лілі Джеймс відвідала Вімблдон у сукні у трендовий горошок

Лілі Джеймс / © Associated Press

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Лілі Джеймс з’явилася на Вімблдоні в одній з найкрасивіших літніх суконь у горошок цього літа. Цей позачасовий прит, який обожнюють відомі акторки та королеви, завжди розкішний, незалежно від того, чи це блузки, спідниці чи сукні.

Акторка обрала для своєї появи романтичну сукню бренду Dôen, виготовлену з шовкової тканини ніжного відтінку слонової кістки з ледь помітним коричневим горошок. Сукня мала високий комір з рюшами, короткі пишні рукави та злегка приталений крій.

Лілі Джеймс / © Getty Images

Лілі доповнила образ елегантними босоніжками з тонкими ремінцями, сумкою Prada Galleria та сонцезахисними окулярами. Класичні аксесуари збалансували романтичну сукню та надали всьому образу більш сучасного вигляду.

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Також захід відвідала акторка Пріянка Чопра, але вона привернула увагу не сукнею — під час тенісного матчу зірка телефонувала чоловіку через відеозв’язок.

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