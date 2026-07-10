В одному з регіонів розширилася "червона зона" - де просунулися росіяни

ЗСУ тримають фронт / © Associated Press

Реклама

Окупанти просунулися одразу на двох напрямках Донецької ділянки фронту.

Про це повідомляє DeepState.

За даними експертів, на Костянтинівському напрямку ворог вже кілька днів поспіль намагається створити ілюзію контролю над населеними пунктами, які фактично ще не захоплені.

Реклама

На Покровській ділянці тисне на Родинське — захисники фіксують збільшення нелегальних проникнень малими штурмовими групами.

Крім цього, ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Затишку. Постійні штурми ворог здійснює також біля Іллінівки, намагаючись рухатися на захід.

Ситуація на фронті — останні новини

Головком Олександр Сирський повідомив, що темпи просування військ Російської Федерації на фронті в Україні у першому півріччі цього зменшилися більш ніж удвічі. Втім, агресор прагне розширити свій наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Президент РФ Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком.

Реклама

До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання.

Новини партнерів