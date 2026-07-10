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У чорній сукні-пальті і на шпильках: Бріжит Макрон на урочистому прийомі в Анкарі
Перша леді Франції, як завжди, мала красивий вигляд.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали офіційний прийом в Анкарі, який президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган організували для глав держав і урядів, що прибули на 36-й саміт НАТО.
Перша леді Франції для заходу обрала вишуканий образ у стилі стриманої французької елегантності. На ній була чорна закрита сукня-пальто прямого силуету, з високою горловиною і чорними гудзиками.
Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках і чорним клатчем з металевою фурнітурою.
Волосся Бріжит зібрала в елегантну зачіску з пучком, зробила улюблений макіяж смокі айс, прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями, а руки — широким браслетом і годинником.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору вершкового масла і сорочці Louis Vuitton постала на заході у межах саміту НАТО в Анкарі.