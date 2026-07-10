ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні-пальті і на шпильках: Бріжит Макрон на урочистому прийомі в Анкарі

Перша леді Франції, як завжди, мала красивий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали офіційний прийом в Анкарі, який президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган організували для глав держав і урядів, що прибули на 36-й саміт НАТО.

Перша леді Франції для заходу обрала вишуканий образ у стилі стриманої французької елегантності. На ній була чорна закрита сукня-пальто прямого силуету, з високою горловиною і чорними гудзиками.

Бріжит та Еммануель Макрони, Реджеп Таїп та Еміне Ердогани / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони, Реджеп Таїп та Еміне Ердогани / © Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках і чорним клатчем з металевою фурнітурою.

Волосся Бріжит зібрала в елегантну зачіску з пучком, зробила улюблений макіяж смокі айс, прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями, а руки — широким браслетом і годинником.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору вершкового масла і сорочці Louis Vuitton постала на заході у межах саміту НАТО в Анкарі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie