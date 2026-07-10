У чорній сукні-пальті і на шпильках: Бріжит Макрон на урочистому прийомі в Анкарі

Бріжит Макрон / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали офіційний прийом в Анкарі, який президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган організували для глав держав і урядів, що прибули на 36-й саміт НАТО.

Перша леді Франції для заходу обрала вишуканий образ у стилі стриманої французької елегантності. На ній була чорна закрита сукня-пальто прямого силуету, з високою горловиною і чорними гудзиками.

Бріжит та Еммануель Макрони, Реджеп Таїп та Еміне Ердогани / © Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках і чорним клатчем з металевою фурнітурою.

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Волосся Бріжит зібрала в елегантну зачіску з пучком, зробила улюблений макіяж смокі айс, прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями, а руки — широким браслетом і годинником.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору вершкового масла і сорочці Louis Vuitton постала на заході у межах саміту НАТО в Анкарі.

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