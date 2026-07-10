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- Шоу-бізнес
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Найліпший помічник: Глоя Севіньї вийшла до фотографів з 6-річним сином
Син притримував шлейф сукні своєї мами, поки вона позувала.
51-річна акторка Глоя Севіньї привела свого 6-річного сина Ваню на прем’єру фільму «П’ятизірковий вікенд» у Лос-Анджелесі, де він допомагав мамі пройти червоною доріжкою і тримав шлейф її сукні.
Під час інтерв’ю для E! News акторка розповіла, що ідея, щоб її син тримав шлейф її сукні, належала саме йому.
«Я подумала, що не варто брати його з собою на червону доріжку, але він і чути не хотів відмову», — сказала вона.
Незвичайна сукня акторки поєднувала три відтінки кольорів, а розріз на спідниці відкривав ноги. Взуття зірки було від бренду Saint Laurent.
Також доньок цього тижня показв світу актор Метт Деймон, який вийшов на червону доріжку з чотирма доньками.