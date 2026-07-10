Найліпший помічник: Глоя Севіньї вийшла до фотографів з 6-річним сином

Глоя Севіньї з сином / © Associated Press

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51-річна акторка Глоя Севіньї привела свого 6-річного сина Ваню на прем’єру фільму «П’ятизірковий вікенд» у Лос-Анджелесі, де він допомагав мамі пройти червоною доріжкою і тримав шлейф її сукні.

Глоя Севіньї з сином / © Associated Press

Під час інтерв’ю для E! News акторка розповіла, що ідея, щоб її син тримав шлейф її сукні, належала саме йому.

«Я подумала, що не варто брати його з собою на червону доріжку, але він і чути не хотів відмову», — сказала вона.

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Глоя Севіньї з сином / © Associated Press

Незвичайна сукня акторки поєднувала три відтінки кольорів, а розріз на спідниці відкривав ноги. Взуття зірки було від бренду Saint Laurent.

Також доньок цього тижня показв світу актор Метт Деймон, який вийшов на червону доріжку з чотирма доньками.

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