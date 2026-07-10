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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Пріянка Чопра привернула увагу, бо під час тенісного матчу дзвонила чоловіку по відеозвязку

Її чоловік — співак Нік Джонас — не зміг відвідати турнір, але акторка вирішила це виправити.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Getty Images

Поки тенісні фанати на Вімблдоні спостерігали за матчем, акторка та модель Пріянка Чопра привернула увагу, адже вирішила показати його і своєму чоловіку, який не був присутнім на спортивному заході. Чопра подзвонила Ніку Джонасу по відеозвязку і показувала йому, що відбувається на корті.

Пріянка Чопра показує чоловіку гру / © Getty Images

Пріянка Чопра показує чоловіку гру / © Getty Images

Сиділа Пріянка у Королівській ложі, місці, призначеному для членів королівської родини, високопосадовців та відомих гостей, а її образ ідеально дерскоду цього престижного тенісного турніру у світі.

Згідно з правилами Вімблдону, гості в Королівській ложі повинні носити елегантний денний одяг, тому Чопра одягла кремову сукню з короткими рукавами і принтом і вигляді листя і пташок.

Сукня підкреслила талію тонким поясом із пряжкою. Родзинкою луку стала шовкова хустка, зав’язана на голову — деталь, яка в останні роки знову стала популярною.

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
29
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