- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Пріянка Чопра привернула увагу, бо під час тенісного матчу дзвонила чоловіку по відеозвязку
Її чоловік — співак Нік Джонас — не зміг відвідати турнір, але акторка вирішила це виправити.
Поки тенісні фанати на Вімблдоні спостерігали за матчем, акторка та модель Пріянка Чопра привернула увагу, адже вирішила показати його і своєму чоловіку, який не був присутнім на спортивному заході. Чопра подзвонила Ніку Джонасу по відеозвязку і показувала йому, що відбувається на корті.
Сиділа Пріянка у Королівській ложі, місці, призначеному для членів королівської родини, високопосадовців та відомих гостей, а її образ ідеально дерскоду цього престижного тенісного турніру у світі.
Згідно з правилами Вімблдону, гості в Королівській ложі повинні носити елегантний денний одяг, тому Чопра одягла кремову сукню з короткими рукавами і принтом і вигляді листя і пташок.
Сукня підкреслила талію тонким поясом із пряжкою. Родзинкою луку стала шовкова хустка, зав’язана на голову — деталь, яка в останні роки знову стала популярною.