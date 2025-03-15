Яскрава хустка — головний модний аксесуар 2025 року

Модні тенденції змінюються постійно, але є аксесуари, які практично не виходять із моди і один з них – хустка.

Якщо ще кілька років тому цей аксесуар був рідкістю серед модників, хоча продовжував надходити у продаж (особливо активно завжди хустки випускав бренд Hermès), то останні кілька сезонів вони набирають особливої популярності. Хустки на сезон осінь-зима 2025-2026 з'явилися в колекціях дуже багатьох люксових брендів, ставши хітом Тиженів моди в Парижі та Мілані, тому незабаром різні варіації їх заповнить мідл-маркет та мас-маркет.

Під час модних шоу бренди, трендсеттери та знаменитості продемонстрували безліч хусток на показах та вулицях. Як вони пропоную носити нам цей аксесуар 2025 року, ви можете подивитися на фото.

Поєднувати з головним убором

Фото: Getty Images

Завдяки it-girl Гейлі Бібер, яка з'явилася так на вулиці ще минулого року, цей тренд став особливо популярним. Тепер поєднання хустки + кепка вже не дивує.

Фото: Getty Images

Зав'язати на шию

Ймовірно, це один із найпростіших способів носити цей аксесуар. Хустка на шиї миттєво зробить ваш образ цікавішим.

Фото: Getty Images

Прикрасити нею сумку

Фото: Getty Images

Як би не змінювалися тенденції, але прикрашати сумки яскравою хусткою, мабуть, ніколи не вийде з моди. У 60-70 так ходила ще Джейн Біркін.

Фото: Getty Images

Зав'язати на голову як бандану

Це гарний варіант для спекотного дня та вітряної погоди.

Фото: Getty Images

Носити на голові зав'язавши на шиї

Якщо носити хустку таким чином, можна трохи відчути себе героїнею старого фільму. Також такий стиль чудово поєднуватиметься з куртками, пальтами та іншим теплим одягом.

Фото: Getty Images

Накинути на плечі

Просто накиньте хустку або легко зав'яжіть на грудях. Тим паче речі можна одягнути нейтральних відтінків, а хустку підібрати яскравою. Так ваший образ буде цікавішим.

Фото: Getty Images

Прикрасьте їм волосся

Оберіть тонку хустку і просто вплетіть її у волосся, з'яжіть нею пучок або косичку. Зачіска одразу зміниться.

Фото: Getty Images

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