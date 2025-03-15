Яскрава хустка — головний модний аксесуар 2025 року

Модні тенденції змінюються постійно, але є аксесуари, які практично не виходять із моди і один з них – хустка.
Якщо ще кілька років тому цей аксесуар був рідкістю серед модників, хоча продовжував надходити у продаж (особливо активно завжди хустки випускав бренд Hermès), то останні кілька сезонів вони набирають особливої популярності. Хустки на сезон осінь-зима 2025-2026 з'явилися в колекціях дуже багатьох люксових брендів, ставши хітом Тиженів моди в Парижі та Мілані, тому незабаром різні варіації їх заповнить мідл-маркет та мас-маркет.
Під час модних шоу бренди, трендсеттери та знаменитості продемонстрували безліч хусток на показах та вулицях. Як вони пропоную носити нам цей аксесуар 2025 року, ви можете подивитися на фото.
Поєднувати з головним убором
Завдяки it-girl Гейлі Бібер, яка з'явилася так на вулиці ще минулого року, цей тренд став особливо популярним. Тепер поєднання хустки + кепка вже не дивує.
Зав'язати на шию
Ймовірно, це один із найпростіших способів носити цей аксесуар. Хустка на шиї миттєво зробить ваш образ цікавішим.
Прикрасити нею сумку
Як би не змінювалися тенденції, але прикрашати сумки яскравою хусткою, мабуть, ніколи не вийде з моди. У 60-70 так ходила ще Джейн Біркін.
Зав'язати на голову як бандану
Це гарний варіант для спекотного дня та вітряної погоди.
Носити на голові зав'язавши на шиї
Якщо носити хустку таким чином, можна трохи відчути себе героїнею старого фільму. Також такий стиль чудово поєднуватиметься з куртками, пальтами та іншим теплим одягом.
Накинути на плечі
Просто накиньте хустку або легко зав'яжіть на грудях. Тим паче речі можна одягнути нейтральних відтінків, а хустку підібрати яскравою. Так ваший образ буде цікавішим.
Прикрасьте їм волосся
Оберіть тонку хустку і просто вплетіть її у волосся, з'яжіть нею пучок або косичку. Зачіска одразу зміниться.
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