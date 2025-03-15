Яркий платок - главный модный аксессуар 2025 года

Модные тенденции меняются постоянно, но есть аксессуары, которые практически не выходят из моды и один из них - платок.
Если еще несколько лет тому назад этот аксессуар был редкостью среди модников, хотя продолжал поступать в продажу (особенно активно всегда платки выпускал бренд Hermès), то в последние несколько сезонов они набирают особой популярности. Платки на сезон осень-зима 2025-2026 появились в коллекциях очень многих люксовых брендов, став хитом Недель моды в Париже и Милане, поэтому в скором различные вариации их заполнял мидл-маркет и масс-маркет.
Во время модных шоу бренды, трендсеттеры и знаменитости продемонстрировали множество платков на показах и улицах. Как они предлагаю носить нам этот аксессуар в 2025 году, вы можете посмотреть на фото.
Сочетать с головным убором
Благодаря it-girl Хейли Бибер, которая появилась так на улице еще в прошлом году, этот тренд стал особо популярен. Теперь сочетание платок + кепка уже не удивляет.
Завязать на шею
Вероятно, это один из самых простых способов носить этот аксессуар. Платок на шее моментально сделает ваш образ более интересным.
Украсить им сумку
Как бы не менялись тенденции, но украшение сумки ярким платком, верояно, никогда не выйдет из моды. В 60-70 так ходила еще Джейн Биркин.
Завязать на голову как бандану
Это отличный вариант для жаркого дня и ветренной погоды.
Носить на голове завязав на шее
Если носить платок таким образом, то можно немного почувствовать себя героиней старого фильма. Также такой стиль отлично будет сочетаться с куртками, пальто и другой теплой одеждой.
Накинуть на плечи
Просто накиньте платок или легко завяжите на груди. Тем более вещи можно надеть нейтральных оттенков, а платок подобрать ярким. Так ваш образ будет более интересным.
Украсьте им волосы
Выберете тонкий платок и просто вплетите его в волосы, зявяжите им пучок или косичку. Прическа сразу преобразится.
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