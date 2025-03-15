Яркий платок - главный модный аксессуар 2025 года

Модные тенденции меняются постоянно, но есть аксессуары, которые практически не выходят из моды и один из них - платок.

Если еще несколько лет тому назад этот аксессуар был редкостью среди модников, хотя продолжал поступать в продажу (особенно активно всегда платки выпускал бренд Hermès), то в последние несколько сезонов они набирают особой популярности. Платки на сезон осень-зима 2025-2026 появились в коллекциях очень многих люксовых брендов, став хитом Недель моды в Париже и Милане, поэтому в скором различные вариации их заполнял мидл-маркет и масс-маркет.

Во время модных шоу бренды, трендсеттеры и знаменитости продемонстрировали множество платков на показах и улицах. Как они предлагаю носить нам этот аксессуар в 2025 году, вы можете посмотреть на фото.

Сочетать с головным убором

Фото: Getty Images

Благодаря it-girl Хейли Бибер, которая появилась так на улице еще в прошлом году, этот тренд стал особо популярен. Теперь сочетание платок + кепка уже не удивляет.

Фото: Getty Images

Завязать на шею

Вероятно, это один из самых простых способов носить этот аксессуар. Платок на шее моментально сделает ваш образ более интересным.

Фото: Getty Images

Украсить им сумку

Фото: Getty Images

Как бы не менялись тенденции, но украшение сумки ярким платком, верояно, никогда не выйдет из моды. В 60-70 так ходила еще Джейн Биркин.

Фото: Getty Images

Завязать на голову как бандану

Это отличный вариант для жаркого дня и ветренной погоды.

Фото: Getty Images

Носить на голове завязав на шее

Если носить платок таким образом, то можно немного почувствовать себя героиней старого фильма. Также такой стиль отлично будет сочетаться с куртками, пальто и другой теплой одеждой.

Фото: Getty Images

Накинуть на плечи

Просто накиньте платок или легко завяжите на груди. Тем более вещи можно надеть нейтральных оттенков, а платок подобрать ярким. Так ваш образ будет более интересным.

Фото: Getty Images

Украсьте им волосы

Выберете тонкий платок и просто вплетите его в волосы, зявяжите им пучок или косичку. Прическа сразу преобразится.

Фото: Getty Images

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