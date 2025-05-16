Курс валют на 19 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 19 мая. / © Associated Press

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Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 19 мая. Доллар вырос на 2 коп. Евро прибавил 6 коп. Тем временем стоимость злотого уменьшилась – на 1 коп.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,49 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро - 46,44 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 10,92 (-1 коп.)

Как сообщалось, банки могут снять лимиты для переводов для украинцев. Произойдет это, если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов.

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Дата публикации 21:38, 27.04.25 Количество просмотров 12 Продавцов больше, чем покупателей! Эксперты советуют не откладывать покупку авто