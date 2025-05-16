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Курс валют на 19 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Нацбанк ослабил гривну по отношению к доллару и евро.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 19 мая. Доллар вырос на 2 коп. Евро прибавил 6 коп. Тем временем стоимость злотого уменьшилась – на 1 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,49 (+2 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,44 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,92 (-1 коп.)
Как сообщалось, банки могут снять лимиты для переводов для украинцев. Произойдет это, если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов.