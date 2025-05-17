Атака российских "Шахедов" по Одессе: есть жертвы

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

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В результате российской атаки "Шахедами" на Одессу, которая произошла в ночь на 16 мая, погибла женщина - она ​​скончалась сегодня в больнице.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Медики пытались спасти потерпевшую, но напрасно Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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"К сожалению, женщина, пострадавшая вчера ночью в результате российской атаки, умерла в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…", - написал он.

Ранее мы писали, что ночью 16 мая в Одессе раздались взрывы. В результате атаки вражеского беспилотника было уничтожено здание директора Одесского зоопарка Игоря Билякова. Пока известно, что сам директор не пострадал.

«К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому у него нет возможности отвечать на звонки», — говорится в сообщении.