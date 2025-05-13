Кремль готовит план по Одессе: эксперт объяснил, удастся ли затея Путина

Путин / © Associated Press

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Кремль и дальше вынашивает планы по захвату Одессы. По замыслу Путина это позволит отрезать Украину от Черного моря и открыть путь к непризнанному Приднестровью. Однако в военном плане реализация этих намерений выглядит маловероятной.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии OBOZ.UA.

«Кремль хочет, во-первых, — лишить Украину выхода к морю, во-вторых — забыть об аннексии Приднестровья, а в-третьих — создать угрозу для Евросоюза и НАТО», — отметил Ступак.

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В то же время эксперт считает, что у российских спецслужб больше нет широкого доступа к информации в Украине. На местах работают только случайные люди без нужной квалификации.

«Такого доступа к власти в Украине, который был раньше, у них уже нет. Их агентура — это, условно говоря, безработный, которому сказали что-нибудь посмотреть. Это совсем не тот уровень», — объяснил Ступак.

По его словам, украинские спецслужбы знают о потенциальных коллаборантах, однако следствие нуждается в доказательствах, чтобы открыть производство.

Ступак также упомянул телеграмм-канал «Типичная Одесса», собирающий данные об ударах по городу и области: «Этот канал зарегистрирован в Роскомнадзоре, и это говорит само за себя».

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Эксперт отмечает: хотя угроза со стороны РФ есть, одесситы сильно изменились за последние два года, многие стали на защиту страны.

«Россияне не понимают, что происходит в реальности. Поэтому у их планов нет под собой оснований», — подытожил Ступак.

Напомним, по словам Ивана Ступака, украинские Силы обороны имеют «провалы на фронте». Между тем, российские оккупационные войска продвигаются на Донетчине.