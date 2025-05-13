Кремль готує план по Одесі: експерт пояснив, чи вдасться задум Путіна

Путін / © Associated Press

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Кремль і далі виношує плани щодо захоплення Одеси. За задумом Путіна, це дозволить відрізати Україну від Чорного моря та відкрити шлях до невизнаного Придністров’я. Однак у військовому плані реалізація цих намірів виглядає малоймовірною.

Про це розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі для OBOZ.UA.

«Кремль хоче, по-перше, — позбавити Україну виходу до моря, по-друге — забути про анексію Придністров’я, а по-третє — створити загрозу для Євросоюзу та НАТО», — зазначив Ступак.

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Водночас експерт вважає, що російські спецслужби більше не мають широкого доступу до інформації в Україні. На місцях працюють лише випадкові люди без потрібної кваліфікації.

«Такого доступу до влади в Україні, який був раніше, вони вже не мають. Їхня агентура — це, умовно кажучи, безробітний, якому сказали щось подивитися. Це зовсім не той рівень», — пояснив Ступак.

За його словами, українські спецслужби знають про потенційних колаборантів, однак слідство потребує доказів, аби відкрити провадження.

Ступак також згадав телеграм-канал «Тіпічная Одеса», який збирає дані про удари по місту та області: «Цей канал зареєстрований у Роскомнагляді, і це говорить саме за себе».

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Експерт наголошує: хоча загроза з боку РФ є, одесити сильно змінилися за останні два роки, багато з них стали на захист країни.

«Росіяни не розуміють, що відбувається в реальності. Тому їхні плани не мають під собою підґрунтя», — підсумував Ступак.

Нагадаємо, за словами Івана Ступака, українські Сили оборони мають «провали на фронті». Тим часом російські окупаційні війська просуваються на Донеччині.