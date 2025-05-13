Експерт заявив про "провали" ЗСУ на фронті та назвав серйозну загрозу

ЗСУ.

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Українські Сили оборони мають “провали на фронті”. Тим часом російські окупаційні війська просуваються на Донеччині.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак в ефірі "Radio NV".

"На жаль, у нас є провали на фронті. Це в напрямку Костянтинівки, по DeepState можна відслідковувати, як активно РФ починає просуватися. Має за останній тиждень дійсно великі просування там. Майже перерізала, а вже можливо й перерізала повністю дорогу, яка сполучає Покровськ та Костянтинівку", - висловився Ступак.

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З його слів, росіяни нараз мають вибір – піти всіма силами на Костянтинівку, або ж розділитися та рухатися ще й у бік Покровська. Такі просування загарбників впливають на їхню готовність йти на мирні перемовини, каже Ступак.

"На це РФ апелює – а нащо нам зупинятися? Патової ситуації немає, коли є пат – це дійсно добре для початку мирних перемовин. Жодна зі сторін не може робити якісь кроки вперед, вперлися лобами. Поки у росіян є можливості для просування, на жаль, мирний трек нам поки що реальний не світить. У найближчі тижні це точно", – додав Ступак.

Ситуація на фронті

За останньою інформацією DeepState, окупаційна армія просунулася на Донеччині - у районі населених пунктів Романівка та Новооленівка, а також у місті Торецьк.

Військовий із позивним “Осман” Бунятов Станіслав заявив, що російські війська посилюють тиск на Покровському напрямку та “лізуть пачками”. Так, за добу 12 травня Сили оборони відбили понад 70 штурмів.

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Тим часом екскомандир 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Павло Паліса висловився про те, що РФ посилить наступ. Окупанти, ймовірно, будуть намагатися прорвати оборону на Запорізькому напрямку, а також вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Дата публікації 21:40, 02.05.25 Кількість переглядів 18 Ексклюзивні кадри ТСН з Покровська! Гепає постійно! Розбите все! Там досі живуть люди!