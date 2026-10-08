ЗСУ / © Associated Press

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Сили оборони України змогли просунутися вперед на схід від Олександрівки в Донецькій області. Українські військові також проводять контратаки на кількох напрямках, стримуючи наступ російської армії.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Де ЗСУ контратакують: ситуація на Сумщині та Харківщині

Згідно з оцінкою аналітиків, 7 жовтня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтверджених успіхів не мали. Українські сили проводили контратаки та не дозволяли ворогу просунутися.

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На північному сході Харківської області російські військові здійснили інфільтрацію на схід від Вовчанська. Після цього Сили оборони завдали удару по російських позиціях на південний схід від Хрипунів.

Поблизу Куп’янська, Ківшарівки та Куп’янська-Вузлового окупанти атакували 6 та 7 жовтня. Підтвердженого просування російських військ не зафіксовано. Українські військові, зі свого боку, проводили контратаки на півночі Куп’янська.

Лиманський напрямок: ЗСУ розширюють контратаки

За даними ISW, на Лиманському напрямку триває операція «Вівальді». Українські сили проводять контратаки вздовж річки Жеребець, намагаючись відтіснити російські війська від Лиману та зменшити загрозу для Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Пов’язаний із Кремлем російський військовий блогер заявив, що ЗСУ продовжують наступальні дії вздовж Жеребця. За його словами, перевага українських сил у живій силі та безпілотниках ускладнює російським військам закріплення поблизу Лимана. ISW зазначає, що ці твердження відповідають його попереднім оцінкам щодо українських контратак на цьому напрямку.

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Донеччина: українські сили відтісняють окупантів

За даними джерела, пов’язаного із західним угрупованням військ РФ, українські сили контролюють Новоплатонівку, Греківку та Дружелюбівку, попри заяви російської сторони про нібито захоплення цих населених пунктів.

На схід від Краматорська російські військові також здійснили інфільтрацію. Після цього українські сили завдали удару по російських позиціях у західній частині Малинівки.

На Добропільському напрямку 6 та 7 жовтня російські війська продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків не мали. Українські військові проводили контратаки на північний схід від міста.

Запорізька область: росіяни намагаються обійти Оріхів

На заході Запорізької області російські війська проводили обмежені наступальні операції. За оцінкою ISW, ймовірно, вони намагаються обійти Оріхів із західного та східного напрямків.

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Підтвердженого просування російських військ на цій ділянці не зафіксовано. За даними ISW, українські сили нещодавно просунулися на схід від Оріхова.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що ЗСУ зупинили просування РФ на Донеччині та Запоріжжі.

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