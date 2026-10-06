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- Війна
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ЗСУ відкинули окупантів біля важливого міста: подробиці від ISW
Російські загарбники проникли на нові ділянки, але отримали удар у відповідь.
Українські військові нещодавно зачистили близько 10 квадратних кілометрів території на схід від Вовчанська у Харківській області, вибивши звідти російських розвідників.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Одна з бригад, що діє на півночі Харківщини, кілька днів тому опублікувала відеозапис і повідомила, що українські війська звільнили 10 квадратних кілометрів лісистої місцевості на північний схід від Вовчанських Хуторів (на схід від Вовчанська). Їм вдалося очистити цей район від трьох російських груп розвідки з 10 червня 2026-го.
Аналітики зауважують, що, ймовірно, окупанти просувалися на північний схід від Вовчанська, на північ від Вовчанських Хуторів, на північ від Зибиного, а також проводили місії з розвідки на південь та південний схід від Зибиного раніше.
Водночас на інших ділянках цього району російським військам вдалося просунутися та проникнути на українські позиції.
Окремо ISW повідомляє, що 5 жовтня російські війська продовжували наступати в напрямку Великого Бурлука. Підтвердженого просування аналітики не зафіксували.
Війна в Україні — ситуація на фронті
Експерти з безпеки наголошують: операція «Вівальді» зруйнувала плани РФ під Лиманом. Масове застосування ЗСУ бойових роботів дозволило нівелювати здобутки російської армії за понад рік війни та завдати серйозного стратегічного удару. Загальна площа звільнених земель сягнула 176 квадратних кілометрів.
Водночас американські аналітики зауважують, що Донеччина залишається одним із ключових напрямків російського наступу. Окупанти намагаються наблизитися до українського укріпленого поясу з різних боків.
Втім, російські Z-воєнкори панікують через просування ЗСУ в районі Слов’янська. Водночас українські військові натякають, що поточні успіхи — це лише початок. Зазначається, що вони завершують формування важливої позиції, яка стане основою для майбутніх масштабніших операцій.