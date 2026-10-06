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З 20 жовтня можуть зникнути два популярні поїзди «Укрзалізниці»: які саме
Для пасажирів передбачені альтернативні маршрути до Львова та варіанти з пересадками до Перемишля.
З 20 жовтня планують припинити курсування двох пасажирських поїздів — №79/80 «Січеслав» Дніпро – Львів та №31/32 Запоріжжя – Перемишль.
Про це «Укрзалізниця» повідомила у Threads.
За наявною інформацією, рішення пов’язане з погіршенням безпекової ситуації та значним зниженням пасажиропотоку.
Для пасажирів поїзда №79/80 «Січеслав» залишаються альтернативні рейси до Львова. Йдеться про поїзди №39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.
Для пасажирів маршруту Запоріжжя – Перемишль пропонують варіанти поїздки з пересадкою у Львові або Києві.
Наразі йдеться саме про заплановане припинення курсування з 20 жовтня.
«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси у Києві
Раніше «Укрзалізниця» повідомила про запуск 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між правим і лівим берегами Києва. З 5 до 9 жовтня вони курсують за маршрутом Видубичі — Дарниця — Видубичі у години пікового навантаження — з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00.
Додаткові рейси зупиняються на станції Березняки. Також для поїздок між берегами пасажирам радять користуватися графіковими приміськими та регіональними поїздами до та з Ніжина, Гребінки, Конотопа і Славутича, які мають зупинки на Видубичах і Дарниці.