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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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З 20 жовтня можуть зникнути два популярні поїзди «Укрзалізниці»: які саме

Для пасажирів передбачені альтернативні маршрути до Львова та варіанти з пересадками до Перемишля.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Фото з відкритих джерел

З 20 жовтня планують припинити курсування двох пасажирських поїздів — №79/80 «Січеслав» Дніпро – Львів та №31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Про це «Укрзалізниця» повідомила у Threads.

За наявною інформацією, рішення пов’язане з погіршенням безпекової ситуації та значним зниженням пасажиропотоку.

Для пасажирів поїзда №79/80 «Січеслав» залишаються альтернативні рейси до Львова. Йдеться про поїзди №39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.

Для пасажирів маршруту Запоріжжя – Перемишль пропонують варіанти поїздки з пересадкою у Львові або Києві.

Наразі йдеться саме про заплановане припинення курсування з 20 жовтня.

«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси у Києві

Раніше «Укрзалізниця» повідомила про запуск 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між правим і лівим берегами Києва. З 5 до 9 жовтня вони курсують за маршрутом Видубичі — Дарниця — Видубичі у години пікового навантаження — з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00.

Додаткові рейси зупиняються на станції Березняки. Також для поїздок між берегами пасажирам радять користуватися графіковими приміськими та регіональними поїздами до та з Ніжина, Гребінки, Конотопа і Славутича, які мають зупинки на Видубичах і Дарниці.

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