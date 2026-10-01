ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

"Укрзалізниця" запускає комбіноване сполучення: де діятиме

Новий формат має забезпечити пасажирське сполучення з регіонами, де безпекова ситуація може змінюватися щодня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
РФ прицільно атакує поїзди

РФ прицільно атакує поїзди / © Associated Press

Від 1 жовтня «Укрзалізниця» запускає пілотний проєкт комбінованого сполучення «поїзд + автобус» на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової (Харківська область).

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

«Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до Сум або Лозової або вирушити з них, „Укрзалізниця“ організує довезення пасажирів автобусами. Рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри „Укрзалізниці“ відстежуватимуть загрози», — пояснив він.

У застосунку «Укрзалізниці» вже доступні квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди. Доступність і вартість повного квитка не змінюються.

«Укрзалізниця»: втрати і збитки від атак РФ

Від початку року російські військові завдали ударів по 120 пасажирських вагонах, 304 локомотивах та 43 станціях, повідомили агентству Reuters в «Укрзалізниці». Там додали, що загалом на цей момент російські військові атакували 1700 об’єктів залізничної інфраструктури.

2025 року цей показник був 1206 об’єктів, а 2024 року — 842.

Від початку року в атаках на потяги та інфраструктуру загинули близько двох десятків залізничників, а також пасажири.

Ще гірше становище жителів міст поблизу лінії фронту. Коли дрони та ракети, зокрема балістичні, знищують потяги, навіть звичайні приміські, люди бояться, що їхні життєво важливі сполучення перерізають.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie