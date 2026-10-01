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"Укрзалізниця" запускає комбіноване сполучення: де діятиме
Новий формат має забезпечити пасажирське сполучення з регіонами, де безпекова ситуація може змінюватися щодня.
Від 1 жовтня «Укрзалізниця» запускає пілотний проєкт комбінованого сполучення «поїзд + автобус» на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової (Харківська область).
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
«Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до Сум або Лозової або вирушити з них, „Укрзалізниця“ організує довезення пасажирів автобусами. Рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри „Укрзалізниці“ відстежуватимуть загрози», — пояснив він.
У застосунку «Укрзалізниці» вже доступні квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди. Доступність і вартість повного квитка не змінюються.
«Укрзалізниця»: втрати і збитки від атак РФ
Від початку року російські військові завдали ударів по 120 пасажирських вагонах, 304 локомотивах та 43 станціях, повідомили агентству Reuters в «Укрзалізниці». Там додали, що загалом на цей момент російські військові атакували 1700 об’єктів залізничної інфраструктури.
2025 року цей показник був 1206 об’єктів, а 2024 року — 842.
Від початку року в атаках на потяги та інфраструктуру загинули близько двох десятків залізничників, а також пасажири.
Ще гірше становище жителів міст поблизу лінії фронту. Коли дрони та ракети, зокрема балістичні, знищують потяги, навіть звичайні приміські, люди бояться, що їхні життєво важливі сполучення перерізають.