Як курсують потяги під час тривог різних рівнів: офіційна заява "Укрзалізниці"

Зупинка поїзда під час тривоги / © РБК-Україна

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Правила роботи залізниці під час повітряних тривог різних рівнів стосуються як працівників, так і пасажирів. Тож коли насправді можуть зупиняти поїзд і оголошувати евакуацію — важливо розуміти кожному.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» в коментарі у Threads.

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Нещодавно у Threads з’явився коментар-запитання до «Укрзалізниці» одного з користувачів.

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«На „жовтий“ сигнал тривог діти навчаються, а потяг мав би їхати, але не їздить. Чому порушується закон», — йдеться у дописі.

В УЗ відповіли, що це — «не зовсім так».

«Жовтий» рівень означає, що рух поїздів та посадка/висадка можуть продовжуватися», — нагадали у компанії.

Наголошується, що це не означає, що «за будь-яких обставин поїзд не зупинятиметься».

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Пасажирам пояснили, що за безпековою ситуацією стежать спеціальні моніторингові групи «Укрзалізниці».

Якщо вони фіксують «безпосередню загрозу конкретному поїзду», то «рішення щодо його руху, зупинки та переміщення людей у безпечне місце приймається окремо — з урахуванням оперативної ситуації».

«Тобто головний принцип простий: рівень загрози не скасовує реагування на конкретну повітряну ціль», — констатували в «Укрзалізниці».

Отже, «якщо є безпосередня небезпека для людей», УЗ діє «відповідно до неї».

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«Безпека пасажирів тут завжди на першому місці», — підсумували в компанії.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше атакує українські пасажирські поїзди реактивними безпілотниками. Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, понад 60% із них — протягом останніх восьми місяців. За даними журналістів, нині «Укрзалізниця» втрачає від 37 до 40 локомотивів щомісяця.

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