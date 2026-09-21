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Кравченко не з’явився на роботі після закордонного відрядження — ОГП
Колишній генпрокурор Руслан Кравченко не з’явився на роботі в Офісі генерального прокурора після закінчення закордонного відрядження 18 вересня, а про його поточне місцеперебування у відомстві не володіють інформацією.
Ексгенпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося 18 вересня, станом на 14:00 21 вересня на роботу не повернувся.
Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська в коментарі «Українській правді».
«Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка — 18 вересня. Станом на 14:00 21 вересня він на роботу до Офісу генерального прокурора не прибув», — зазначила вона.
Гайовська пояснила, що Кравченко втратив лише адміністративну посаду — генпрокурора, але наразі продовжує залишатися прокурором ОГП.
На запитання, чи повернувся Руслан Кравченко до України і де перебуває зараз, речниця ОГП повідомила, що не володіє такою інформацією.
Звільнення Кравченка — останні новини
Нагадаємо, Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади та попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.
Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.
15 вересня Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора за поданням Зеленського. За відповідне рішення проголосували 317 депутатів.
Варто нагадати, що це рішення стало піком гучного конфлікту між Офісом генпрокурора, НАБУ та САП, який загострився на тлі справи «Карфаген».
Сам Кравченко категорично відкидає будь-яку причетність до «кришування» колцентрів, вимагання хабарів чи незаконного збагачення.