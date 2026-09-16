Чи залучене МЗС до переміщень Кравченка за кордоном: у відомстві зробили заяву

Тихий

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Українські дипломатичні установи наразі не залучені до діяльності Кравченка. Йдеться як про зустрічі, так і про переміщення за кордоном.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляють «Новини.LIVE».

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За його словами, дипломати наразі не беруть участі в будь-яких заходах, пов’язаних із перебуванням Кравченка за межами України.

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Водночас Тихий зазначив, що не володіє інформацією про те, де саме зараз перебуває Кравченко.

Речник МЗС додав, що у разі появи правових підстав для залучення дипломатичних установ відомство надаватиме необхідне сприяння в межах своїх законних повноважень.

«Поживемо — побачимо, як це буде відбуватися», — сказав Тихий.

Нагадаэмо, за даними «Української правди», Руслан Кравченко вночі 14 вересня письмово відмовився від особистої державної охорони. Це сталося приблизно через дві години після внесення до ЄРДР відомостей про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Приблизно о 2:30 ночі Кравченко виїхав з України через пункт «Шегині» — приблизно через півтори години після відмови від охорони. УП припускає, що заява про відмову від охорони та рішення про виїзд могли бути прийняті вже дорогою до кордону. Водночас журналісти стверджують, що інформація про намір Кравченка виїхати за кордон циркулювала у владних кабінетах ще за кілька днів до виїзду. Його дружина виїхала з України раніше — 12 вересня через Молдову до Румунії. Сам Кравченко заявляв, що його звільнення було політичним рішенням, і заперечує причетність до незаконної діяльності, про яку йдеться у конфлікті навколо НАБУ та САП.

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