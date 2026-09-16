Привлечен ли МИД к перемещениям Кравченко за границей: в ведомстве сделали заявление

Тихий

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Украинские дипломатические учреждения на данный момент не привлечены к деятельности Кравченко. Речь идет как о встречах, так и о перемещениях за границей.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщают «Новини.LIVE».

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По его словам, дипломаты на данный момент не участвуют в каких-либо мероприятиях, связанных с пребыванием Кравченко за пределами Украины.

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В то же время Тихий отметил, что не владеет информацией о том, где сейчас находится Кравченко.

Спикер МИД добавил, что в случае появления правовых оснований для привлечения дипломатических учреждений ведомство будет оказывать необходимое содействие в пределах своих законных полномочий.

«Поживем — увидим, как это будет происходить», — сказал Тихий.

Напомним, по данным «Украинской правды», Руслан Кравченко ночью 14 сентября письменно отказался от личной государственной охраны. Это произошло примерно через два часа после внесения в ЕРДР сведений о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Приблизительно в 2:30 ночи Кравченко выехал из Украины через пункт «Шегини» — примерно через полтора часа после отказа от охраны. УП предполагает, что заявление об отказе от охраны и решение о выезде могли быть приняты уже по дороге к границе. В то же время журналисты утверждают, что информация о намерении Кравченко выехать за границу циркулировала во властных кабинетах еще за несколько дней до выезда. Его жена уехала из Украины раньше — 12 сентября через Молдову в Румынию. Сам Кравченко заявлял, что его увольнение было политическим решением и отрицает причастность к незаконной деятельности, о которой идет речь в конфликте вокруг НАБУ и САП.

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