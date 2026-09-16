"Они все просчитали": Олег Скрипка разнес Потапа и Настю за позицию и обозвал их фанатов

Олег Скрипка, Потап и Настя

Реклама

Лидер группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка высказался о скандальной репутации дуэта Потапа и Насти Каменских.

Как известно, звездные супруги регулярно попадают в громкие скандалы из-за своей неоднозначной позиции во время войны в Украине. В частности, дает интервью россиянам, публично общается на русском и поет свои бывшие русскоязычные хиты.

Реклама

Скрипка считает, что, несмотря на изменение отношения к таким знаменитостям, часть аудитории до сих пор придерживается принципа «какая разница». Звезда выразил свое недовольство такой частью общества.

Реклама

«Откаты происходят. Это нормально. И если люди тупые, то они подвергаются „какая разница“ и „главное, чтобы люди были хорошие“ и тому подобное. Ракеты продолжают падать, а некоторые люди умнее не становятся. Эти тупые люди имеют меньше шанса на выживание», — отметил звезда в интервью проекту «Ранкова кава».

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka

В то же время Олег выдал достаточно контраверсионное мнение об украинцах за рубежом, сознание которых считает отличающимся от проживающих непосредственно в Украине во время войны. Музыкант сравнил иностранцев и эмигрантов из СССР и, по его словам, именно на эту аудиторию и работает скандальный дуэт.

“Я исследовал ситуацию. Люди, которые за границей, они меньше украинцы, чем здесь. Там Советский Союз, где «все хорошие», «все хотим добра» и говорят по-русски. Это как раз аудитория Потапа и Насти и им подобных. Они борются за нее. Они все просчитали: та аудитория для них более выгодна, чем украинская. Здесь украинцы их не приняли, зато там доминирующий Советский Союз, то они нырнут туда, как в теплую ванну», — объяснил свое мнение звезда.

К слову, обе одиозные звезды Потап и Настя Каменских из-за своих неоднозначных высказываний уже загремели в «Миротворец» — рэппер из-за выезда за границу во время войны под прикрытием благотворительности, а певица — абсурдных заявлений о появлении у нее якобы кисты от украинского языка.

Реклама

Напомним, недавно юморист Юрий Великий «порвал» пародией на певицу Настю Каменских. В частности, высмеял ее «кисту», ставшую мемами в Сети.

Новости партнеров

Новости партнеров