Генсек ООН сделал заявление о войне в Украине: что предлагает

Антониу Гутерриш / © Associated Press

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Украина и Россия должны немедленно прекратить войну.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

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В ООН призвали прекратить войну в Украине

Гутерриш подчеркнул, что полномасштабная российская агрессия идет уже пятый год подряд. По его словам, эта война причиняет невыразимую боль мирным жителям, расшатывает глобальную стабильность и до сих пор не имеет понятного пути в финал.

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«Настало время для немедленного прекращения огня как первого шага к справедливому, крепкому и всеобъемлющему миру — согласно Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям ООН», — подчеркнул руководитель организации.

В то же время, по сообщениям российских СМИ, на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН Гутерриш выразил готовность организовать трехсторонние переговоры по Украине.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в МИД Украины заявили, что Киев готов прекратить огонь, но ждет от России зеркальных шагов и четкого перечня объектов для согласования деталей.

Ранее мы писали, что Москва продолжает интегрировать белорусские оборонные предприятия в свою военно-промышленную базу, используя их мощности для обеспечения длительной войны против Украины.

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