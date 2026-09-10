Зеленский рассказал, когда Украина может увидеть первые результаты переговоров

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина может увидеть первые результаты переговоров уже в ближайшее время, тогда как Россия традиционно отвечает на дипломатические усилия по усилению ударов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Канаде во время общения с медиа вместе с премьер-министром Марком Карни.

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Переговоры о мире в Украине — что заявил президент

Президент отметил, что сейчас обсуждаются результаты по энергетике и продовольствию. Детальнее он сможет рассказать после встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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«Зная Россию, когда они слышат, что у нас идут какие-то переговоры с европейцами, с канадцами, с американцами, когда они что-то такое слышат, они пытаются сделать атаки по нам более интенсивными. Просто чтобы сломать какие-либо переговоры. Чтобы взломать любой диалог. Но мы верим в мир. И мы будем двигаться в этом направлении», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что остановить войну можно только одним путем, поэтому первые результаты следует ожидать уже до конца сентября. По его словам, Украина обсудила с американской стороной необходимость реализации важных шагов перед зимой для безопасности не только нашей страны, но и всей Европы и мира.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что США обсуждают возможные шаги по снижению эскалации между Украиной и Россией накануне зимы. В частности, речь шла о взаимных ударах по энергетической инфраструктуре, а также вопросе экспорта российских нефти и газа.

По данным издания, США рассматривают такой формат как один из первых шагов по деэскалации. Более серьезные дипломатические сдвиги могут произойти позже, в частности в формате многосторонней встречи с участием европейских стран.

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