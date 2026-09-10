Самолет Зеленского «чуть не сбил дрон»: все, что известно об опасном инциденте в Молдове

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Вечером 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что накануне в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской «чуть не попал дрон», когда он вылетал из Молдовы в Осло.

Что известно о ситуации читайте в материале ТСН.ua.

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«Его самолет чуть не был поражен дроном, когда он должен был взлетать из Молдовы. Это та реальность, в которой он находится», — рассказал норвежский премьер, пишет NRK, но деталей не уточнил.

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Позже в офисе премьера Норвегии объяснили, что в воздушном пространстве Молдовы была дроновая угроза, из-за которой рейс Зеленского в Осло задержали.

«Неизвестно, насколько около дроны находились до его самолета», — заявил госсекретарь.

Данные сервиса AirNavRadar показывают, что в 17.15 беспилотник локационно потеряли, а в 17.30 самолет Зеленского вылетел.

На карте показан маршрут, по которому украинский правительственный самолет летел из Молдовы в Осло во вторник вечером. Фото: nrk.

Что говорят в Офисе Зеленского

Источники «Суспільного» в Офисе президента сообщили, что самолет Зеленского не находился в воздухе одновременно с дроном. Украинская сторона ждала, пока БПЛА исчезнет с радаров

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По словам собеседника издания, два российских беспилотника зафиксировали в воздушном пространстве Молдовы в то время, когда самолет Зеленского должен был вылететь в Осло. Украина следила за движением дронов и ждала, пока он исчезнет с радаров. Отмечается, что на момент пребывания БПЛА в небе самолет президента еще не взлетел.

Источник также рассказал, что украинская сторона предлагала привлечь истребители F-16 для уничтожения беспилотника, однако до этого не дошло.

Атака БпЛА — заявление Молдовы

В правительстве Молдовы подтвердили, что вылет президента Украины был задержан из-за российских дронов. В Кишиневе объяснили, что в настоящее время воздушное пространство страны пришлось закрыть из-за угрозы БПЛА. После того, как опасность миновала, самолет Зеленского смог вылететь в Осло, но по задержанию.

«Самолет президента получил разрешение на взлет во вторник после того, как было установлено, что российский беспилотник упал на территорию Молдовы», сообщил спикер молдавского правительства в комментарии Reuters.

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Посол Молдовы в США Владислав Кульминский выразил мнение, что инцидент с российским БПЛА, вероятно, «не был случайностью». Впрочем, подчеркнул он, «слишком рано делать выводы».

«Вероятнее всего, это не случайность, поскольку мы не верим, что реактивный беспилотник просто так залетел на территорию Молдовы с целью разведки именно тогда, когда самолет президента Украины находился на земле в аэропорту», — подчеркнул Кульминский, пишет CNN.

Зачем Кремлю такие вторжения

8 сентября дрон почти час летал над Молдовой и Румынией. По сообщениям оборонных ведомств обеих стран, дрон Shahed вошел в Молдову со стороны Украины, залетел в Румынию, а затем вернулся в Молдову, где разбился близ Михайлены Веки.

Аналитики ISW отмечают, что Москва может извлекать выгоду от таких инцидентов. Ведь подобные случаи заставляют страны НАТО больше внимания уделять своей безопасности и обороне. В то же время они могут подрывать уверенность в действенности гарантий коллективной безопасности, предусмотренных статьей 5, и потенциально удерживать отдельные государства Альянса от дальнейшей поддержки Украины.

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